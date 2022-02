Smettiamola con le psicosi da evento straordinario! | #4WD

Il Covid, pian pianino, sembra ci stia abbandonando e adesso qualcuno vorrebbe cominciare con la psicosi da guerra in Ucraina. A più riprese ho sentito parlare da parte dei soliti strateghi dell’informazione acquisita (quelli di “Radio Paese”) di un imminente assalto ai supermercati di casa nostra e del conseguente esaurimento delle scorte, o del blocco dei flussi turistici che pure stanno riprendendo alla grande, almeno per il mercato italiano.

Cari amici, quello che sta accadendo ad opera della Russia non è altro che la conseguenza di una serie di atteggiamenti che, volere o volare, si incrociano tra loro, proprio come gli interessi di tutte le parti in causa dirette e indirette. A mio personalissimo giudizio, questo conflitto è cominciato e finirà in brevissimo tempo senza coinvolgere più di tanto forze alleate o super potenze che non hanno alcun interesse a sovraesporsi oltre gli effetti della loro devastante quanto inutile strategia politica.

Quel che accadrà, invece, è che la microeconomia continuerà a prendere botte da orbi e, con lei, famiglie e imprese: il carburante è già alle stelle, il gas è aumentato di nuovo, il ritorno dei ricchissimi turisti russi a Ischia resterà ancora per molto una chimera a causa delle ulteriori sanzioni recentemente adottate e il governo nazionale, impegnato sul fronte della più squallida diplomazia di facciata, ne approfitterà ancora per puntare il dito contro la Russia attribuendole la responsabilità di un caro vita che ci sta riportando ai tempi dell’austerity degli anni ’70, senza per questo adottare provvedimenti di tutela per chi, già ben prima di questo conflitto, non riusciva più a pagare le bollette e le rate di mutuo e non ha mai visto neppure l’ombra di un aiuto adeguato e concreto da parte di Draghi e compagni. Proprio come con Conte durante la pandemia.

La smettessero, perciò, di continuare a propinarci cazzate! E noi, una buona volta, smettiamola di berle e riproporle come pappagalli!