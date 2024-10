Sister Elly: “Così com’è… dall’articolo 18 all’articolo 31”

Rubriche g Attori & Spettatori | Io credo in te, sister”, ha detto J-Ax durante il suo ultimo concerto al Forum di Assago, aggiungendo: “Noi siamo gente che ha voglia di credere nelle persone”. A chi si rivolgeva il famoso rapper italiano? “Nientepopodimeno” che alla Segretaria del PD Elly Shlein in persona, trasformatasi per una notte in rapper proprio sul palco che ospitava gli Articolo 31. Ha prontamente risposto facendo un cuore con le mani: “Anche io credo in voi”, rivolgendosi alla platea, il tutto dopo aver, si, udite udite, cantato, o meglio rappato.

Elly Schlein, effettivamente dimentica della sua appartenenza al “Coordinamento anti-Papete”, ha spiazzato tutti regalando una performance davvero inaspettata? In effetti no, visto che in occasione di un recente Gay Pride aveva già dato mostra delle sue capacità canore con Annalisa. Per certi versi, potremmo dire che ci sta prendendo gusto o che forse, semmai dovessero avverarsi le profezie del Governatore De Luca, sta provando l’eventuale alternativa al suo ruolo di segretario politico. Si darà al canto? Chissà! Certo è che non aveva mai nascosto il suo amore per il rap di J-Ax e compagni, e, presente al concerto del 9 ottobre scorso, non ha resistito, è salita sul palco rappando con il gruppo la canzone “Così com’è”.

Geniale l’intuizione giornalistica immediata: “dall’articolo 18 all’Articolo 31”; a confermare che il PD ormai sia in termini di contenuti alla deriva. Le immagini dell’evento sono diventate subito virali sui social, contribuendo a cementare il legame tra la politica e la musica della storica band: spesso infatti, le campagne elettorali della segretaria PD sono state accompagnate dai loro brani, e J-Ax ha non a caso ricambiato con parole di elogio verso la giovane leader. Un’ulteriore testimonianza di questo rapporto, tra l’altro, si trova nell’ultimo album della band, dove la voce di Schlein compare addirittura in un brano durante un suo discorso.

Son lontani i tempi in cui inorridiva dinanzi all’immagine di Salvini DJ al Papete? Il Coordinamento creato dall’Annunziata, insieme a Conte, Calenda, Renzi etc, a rivendicare il decoro dei politici, che fine ha fatto? Ma soprattutto, Gramellini, e con lui certa sinistra giornalistica seriosa solo dinanzi alla Destra, dove son finiti?

La verità è che Elly Schlein, non è diversa da qualsiasi altro politico in cerca di consenso. Ben oltre il 2019 ed il Papete agostano di Salvini, sin dai tempi della Prima Repubblica non c’è stato leader che non si sia messo in gioco pur di cercare l’empatia con i suoi elettori. “Spesso su palcoscenici inediti, ben distanti dai ‘Palazzi’ o dalle ‘stanze del potere’. “Un politico non deve mai perdere contatto con il suo socio di riferimento”, ammoniva a suo tempo Giulio Andreotti”.

“Con Ax ci siamo conosciuti, mi aveva messo un like a un intervento con la Meloni in cui difendevo il salario minimo, lo ha colpito. Io gli ho risposto citando i primi pezzi dell’album”, ha detto la segretaria dem a ‘L’aria che tira’ parlando della sua esibizione. “Quando mi è arrivato questo invito non ho potuto rifiutare. Non ho mai cantato in vita mia, ieri poi aveva finito tardi in Parlamento con un intervento duro, non ho provato, mi sono buttata”, ha spiegato. Anche bugiarda! Annalisa può testimoniare!

Ma la Schlein ormai è carta conosciuta, concessa a ‘Vogue’ la sua prima intervista e non a il Manifesto e di li passando per le griffe dei suoi abiti, la sua elite culturale d’appartenenza non è stata più un segreto: da Veltroni a Baglioni i suoi salotti preferiti vengon spodestati solo dai palchi.

Ha suonato al piano, ospite in Tv da Alessandro Cattelan, ‘Imagine’ di John Lennon, ad una festa dell’Unità a Castiglione del lago, non contenta del classico comizio ha imbracciato la chitarra e ha messo in piedi una mini performance in cui ha suonato ‘Before you accuse me’ di Eric Clapton e ‘Zombie’ dei The Cranberries.

Come è stato osservato, fa parte di quel gruppo di “ leader di sinistra che cercano di andare oltre i classici schemi della comunicazione politica”, forse ispirata da Nilde Iotti che nel 1984 partecipò al salotto di ‘Pronto Raffaella’, il seguitissimo programma di Raffaella Carrà sulla Rai, o da Massimo D’Alema il cui risotto preparato davanti alle telecamere di Bruno Vespa a Porta a Porta nel 1997 resta negli annali e fa ancora più notizia quando, da premier in carica, si presenta in prima serata su Raiuno ospite di Gianni Morandi a ‘C’era un ragazzo’. Nonostante le infinite polemiche, con accese riunioni della Vigilanza Rai dedicate all’evento, la puntata segnò il record di ascolti del programma: quasi 10milioni di spettatori e il 37% di share. Piero Fassino si commosse incontrando la sua vecchia tata a ‘C’è posta per te’, su Canale 5. Anche Pier Ferdinando Casini e Francesco Rutelli non si sono sotratti al meccanismo quando nel 2006, a qualche mese dal voto, si prestarono per l’intervista doppia delle ‘Iene’. “E’ più semplice fare politica se si ha un bell’aspetto?”. “Pannella show dalla D’Urso, Renzi come Fonzie ad Amici, poi sempre nel salotto di Barbara D’urso su Canale 5, da Salvini a Di Maio, da Conte a Renzi fino alla Meloni ed a Berlusconi hanno preso a sfilare un po’ tutti.

Quindi, Elly come tutti gli altri, ma non come Salvini al Papete, chissà perché! E se la conta e se la canta e se la suona mentre De Luca, da un altro palco, di certo non pop, non si trattiene più: “In Campania il Partito Democratico è commissariato da due anni perché nell’ultimo congresso il 70% non ha appoggiato la mozione di Schlein. Non accade neanche nel nord Corea….Il Pd è un partito non un’associazione a delinquere e la vita del Pd della Campania si decide qui, non a Roma. Schlein si era proposta come il cambiamento ma in due anni non è cambiato nulla, non si valorizza il merito ma i maggiordomi dei capicorrente”.

Chissà che non sarà stato influenzato dalla performance della Segretaria sul palco con J-Ax?

“Il Pd non è credibile per governare l’Italia. Ci sono settori decisivi della società italiana che valutano criticamente il governo Meloni, ma alla fine ci pongono la solita domanda ‘ma voi che alternativa proponete?'”, ha detto il presidente della Campania, d’altronde confermando una linea dura intraprese già da qualche tempo contro il suo partito guidato dalla Schlein: “Oggi il Pd ospita tutto quello che è contro natura, contro ragione e contro decenza. Continua ad avere un gruppo dirigente che nel 90 per cento dei casi non rappresenta nulla, il 90 per cento della segreteria non rappresenta nulla, nè nei propri territori né nella società italiana. Si pensa davvero di governare l’Italia con questo gruppo dirigente? Non esiste un partito che ha come gruppo dirigente un gruppo che non rappresenta niente. La Schlein ha fatto delle cose interessanti, aprendo una battaglia oltre che sui diritti civili sui temi sociali, e questo va bene, ma dobbiamo convincerci che per governare un paese come l’Italia server un programma e una coalizione credibili in grado di parlare alla maggioranza delle famiglie italiane. Oggi questo programma non c’è e non c’è neanche la coalizione, il Pd è più isolato rispetto a due anni fa: i cinque stelle se ne sono andati per i fatti loro, Calenda pure, Renzi decide in piena autonomia. Con quale coalizioni ci presentiamo al corpo elettorale?”. Io direi con gli Articoli 31 e Baglioni!

De Luca è ai ferri corti con il suo partito e la sua dirigenza soprattutto perché non lo vogliono ricandidare nel 2025 per un terzo mandato alla guida della Campania checché insista nel dire che “La questione del terzo mandato è una grande palla, non esiste, c’è un presidente di regione, si chiama Zaia, che il terzo mandato lo sta finendo, e nessuno dice niente, né il Pd, né il Pp nè il Pili, nè il mondo dell’informazione…com’è sta storia? Non c’è una questione istituzionale, c’è una questione di aggressione politica a De Luca, che è un’altra cosa. Attualmente si sta candidando presidente della regione Liguria un esponente del Pd che ha 6 mandati sulle spalle, Andrea Orlando, canididato al Parlamento per 18 anni, tre volte ministro, e nessuno ha niente da dire… questo vuol dire che non c’entra nulla il terzo mandato, il problema è che nel Pd continua un’aggressione personale e politica a chi viene individuato come un uomo libero, senza correnti e padroni e che non vuole rispondere a logiche di correnti e di padronato”.

De Luca tra l’altro non ha mai stimato nemmeno Sandro Ruotolo, membro della segreteria del Pd e possibile candidato in Campania dell’area Schlein nel 2025: “Da qualche anno gente che è entrata nel Pd due mesi prima del congresso non ha nemmeno la buona educazione di rispettare chi magari ha passato la vita in un partito: quello che lei ha citato prima (Ruotolo, ndr) si è candidato con Ingroia, poi nel Lazio, poi in Campania, ora è entrato nel Pd e viene a fare a me la questione morale? Io sono il più votato fra i presidenti di regione del Pd, vengo eletto con il 70 per cento dei voti. Ma le pare possibile che un partito politico anziché sostenere l’azione dei propri dirigenti che hanno un radicamento territoriale si mette a sostenere quelli che non hanno mai conquistato un voto nei territori e che hanno come unico obiettivo quello di difendere la propria corrente e il proprio fondo schiena? Noi in Campania stiamo facendo una rivoluzione che i giornali non raccontano e mi dispiace perché che il Pd non sappia nulla lo do per scontato, ma dalla stampa mi aspetterei qualcosa in più. In ogni caso un partito serio parte dai dati della realtà e ragiona e decide sulla base di quella che è la necessità di una comunità, non sulla base delle fisime delle correnti alle quali io non partecipo”.

“Così com’è” paradossalmente De Luca ha descritto il suo PD mentre Elly si fa “Sister”al ritmo di rap.

Se continuano così, Giorgia Meloni non ha nulla da temere a tutti i livelli!