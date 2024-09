“SIS”, ancora disagi: «Sportello aperto 3 giorni per 4 ore!»

Proseguono i disagi e le conseguenti proteste degli utenti per il sistema adottato dalla “SIS” per il rinnovo degli abbonamenti per le strisce blu a Ischia. Il passaggio della gestione dalla “Publiparking” alla “Segnaletica Industriale Stradale” sono state modificate le modalità operative. Niente più rinnovo ai parcometri, come avveniva in precedenza, ma solo allo sportello presso il parcheggio ex Jolly in via Alfredo De Luca.

Un disagio grave per gli utenti, soprattutto a causa dei giorni e degli orari di apertura limitati. Lo sportello infatti è aperto il lunedì dalle 15.00 alle 19.00 e il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00. Troppo poco. Ed infatti un lettore commenta: «Ma che razza di sistema è questo! Dobbiamo rinnovare l’abbonamento per la sosta obbligatoriamente allo sportello e questo è aperto solo tre giorni alla settimana e per poche ore! Siamo tornati indietro di 30 anni!».

Problemi e disagi che l’Amministrazione comunale di Ischia, quando ha deciso la nuova “organizzazione” e si è affidata alla “SIS”, evidentemente non ha preventivato o tenuto in considerazione. È vero che anche questo affidamento è temporaneo, ma intanto la rabbia degli utenti cresce.