Si fa male un bambino di 8 anni, per il comune le richieste sono inammissibili e infondate

Anche il Comune di Casamicciola si ritrova a fare i conti con una (in questo caso) citazione in giudizio per il risarcimento di danni da caduta.

Il caso specifico è però sicuramente particolare, in quanto a riportare lesioni nella caduta è stato un bambino di 8 anni. Il piccolo nella mattinata del 30 agosto del 2021 era intento a giocare nell’apposita area giochi presente all’interno del complesso o “Santa Maria della Misericordia”, di proprietà del “Pio Monte della Misericordia”. E quelle che dovevano essere ore di spensierato divertimento si sono invece trasformate in una brutta avventura.

A chiamare in causa l’Ente dinanzi alla Sezione Distaccata di Ischia ovviamente i genitori, che lamentano i danni subiti dal figlioletto «per caduta a terra a causa del presunto manto dissestato o sconnesso». Ritenendo dunque l’area giochi per i più piccoli pericolosa e colpevole il Comune che ne doveva curare la sicurezza.

Sta di fatto che anche in questa circostanza particolare l’Amministrazione guidata da Giosi Ferrandino intende declinare ogni responsabilità e la Giunta ha deliberato di resistere «ed avversare tutte le richieste avanzate e far valere in giudizio le ragioni dell’Ente circa l’inammissibilità e l’infondatezza, in fatto ed in diritto, della citazione sopra specificata».

Con una delibera immediatamente eseguibile «in ragione della necessità di sollecito approntamento della difesa del Comune».

E’ stato dunque dato mandato al responsabile dell’Area II Servizi al Territorio di adottare gli atti di competenza, compreso l’incarico al legale che dovrà rappresentare l’Ente in giudizio.