Serrara, liquidati 12mila euro alla Sapna

Il Comune di Serrara Fontana ha provveduto a liquidare alla Sapna la fattura per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati per il mese di gennaio 2024 (anche se nella intestazione della determina viene riportato maggio…). Un onere imposto nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti e calcolato sulla tariffa per il 2024 di euro 185,08/t oltre Iva e ristori. La fattura trasmessa ammonta a 12.283,36 euro complessivi per tariffa determinata a consuntivo. Il responsabile del V Settore Vigilanza cap. Vito Gallo ha verificato la corrispondenza dei quantitativi di rifiuti di cui al codice CER 200301 fatturati e addebitati all’Ente dalla Sapna con quelli effettivamente conferiti. Precisando che «nella spesa in questione non rientrano i costi per la raccolta differenziata, già oggetto di altra determinazione di impegno di spesa».