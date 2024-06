Serrara, c’è la commissione per il direttore del porto

Procede l’iter del concorso indetto dal Comune di Serrara Fontana per l’assunzione del direttore “stabile” del porto turistico di Sant’Angelo. La procedura concorsuale per titoli ed esami prevede infatti la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di coordinatore dei servizi di porto turistico” da inquadrare nell’Area Istruttori (ex categoria giuridica C), da assegnare al Settore Demanio. Il bando di concorso è stato pubblicato fino al 7 giugno e ora la responsabile del Demanio dott.ssa Rosanna Mattera ha proceduto alla nomina della commissione esaminatrice. Evidenziando che «stante il carattere di specificità della professionalità da selezionare, unitamente all’assenza di personale dipendente dotato di provata competenza ed in posizione di compatibilità, si rende necessario individuare per la nomina nella Commissione, un componente esterno all’ente, in possesso delle competenze necessarie relative ai compiti da effettuare».

Il componente esterno esperto è stato individuato nel comandante Cesare Mattera. La commissione è dunque formata dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo in qualità di presidente, dalla dott.ssa Rosanna Mattera e dal comandante Cesare Mattera in qualità di componenti e dall’arch. Domenico De Siano con funzioni di segretario verbalizzante. Avendo attestato la dott.ssa Mattera che la determina non comporta impegno di spesa, si presume che il membro esterno presti la propria “opera” gratuitamente.