Serie D. Luigi Buono: ”Sento la responsabilità, ma è anche più bello essere ischitano”

Francesco Fiorillo | Il ritorno sull’isola a dicembre, la seconda parte della scorsa stagione vissuta a difendere i colori gialloblù e l’occasione di festeggiare con la piazza la vittoria del campionato di Eccellenza. Luigi Buono, laterale sinistro, è stata la rivelazione delle ultime settimane in casa Ischia. Dopo aver trascorso diverso tempo lontano dal campo, l’esterno ha ritrovato il ritmo-partita con le ultime due uscite disputate dal primo minuto.

Il classe 2001, al termine della prima seduta settimanale, ha raccontato le sensazioni al ritorno sul rettangolo verde: “Ritornare è sempre bello, per fortuna ho compagni e staff tecnico che mi aiutano, la società ci sta dietro e ci segue. Con loro è più facile rendere nel migliore dei modi, in campo e fuori dal terreno di gioco. Quindi fortunatamente c’è un ambiente dietro che ci sostiene e questo è importante, per migliorare il rendimento sia mio personale che della squadra”.

Buono non ha nascosto la sua voglia di poter dire la sua: “Se mi è mancato il campo? Sì, per forza”.Il ventiduenne, tuttavia, ha la possibilità di essere guidato da Enrico Buonocore, allenatore con alle spalle una carriera notevole.

Il terzino ha confermato l’importanza del mister per il suo processo di crescita: “Quando parla il mister cerco sempre di seguire al massimo le sue indicazioni e tutto quello che mi chiede. Quando mi schiera in campo e mi dà fiducia, cerco di ripagare seguendo le sue idee. Provo a fare le cose che mettiamo sul campo durante l’allenamento, trasferendo dunque i concetti anche durante le partite. Dobbiamo aspettare soltanto il verdetto del campo, sperando ci dia un buon risultato, a partire già dalla prossima partita”.

La consapevolezza di essere isolano e di vestire la casacca dell’Ischia al ritorno in quarta serie non sono fattori che spaventano l’ex Puteolana, pronto a diventare una certezza nello scacchiere di Buonocore: “Sento la responsabilità, ma è anche più bello essere ischitano, giocare qui con la maglia gialloblù, cercando di fare qualcosa di bello per l’isola, per la squadra e per la società. Ripeto, è più bello essere ischitano e far parte di questo gruppo che affronta la Serie D”.