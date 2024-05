Carlo Candido: “Oggi c’è un grande bisogno di prossimità e vicinanza”

Carlo Candido ospita il prete amico del Papa e porta ad Ischia uno dei sacerdoti tra virgolette più in evidenza? E, in qualche modo, lo fa con quella parte di Chiesa che gli è stata affidata in questa tua nuova vita.

Una vita vissuta molto spesso in una maniera e in un posto a prenderti cura di un solo gregge. Invece adesso ti hanno dato l’occasione di poter spaziare di più. Carceri, bambini, ma persone con dolori profondi da affrontare e, adesso, un po’ con le Confraternite. Come si affronta tutto questo?

Si tratta di un’esperienza davvero unica, perché ti permette di vivere l’evangelizzazione in modo integrale, come ha detto fin da subito Papa Francesco, paragonandola a un ospedale da campo. Siamo tutti feriti, siamo tutti fragili, siamo tutti deboli. Quindi l’esperienza che facciamo ogni giorno è quella di accompagnare, di stare vicini, di essere prossimi.

E penso che questo sia il pontificato di Papa Francesco che ci richiede questo impegno. Per questo ha parlato sin dall’inizio di un pastore che conosce il profumo del gregge, cioè l’odore delle pecore. E penso che questo sia il comportamento più bello che è quello di Gesù, al di là di tutte le nostre miserie e delle nostre fragilità. Ma credo che la gente oggi desideri soprattutto un’esperienza di vicinanza, di prossimità.