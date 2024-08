Serie D. Ischia, ultimi giorni a Bastia Umbra. Feola torna in Sardegna, i gialloblù studiano la gestione degli under

Ultimi giorni a Bastia Umbra per l’Ischia Calcio che sta continuando ad allenarsi agli ordini di Enrico Buonocore. La spedizione dei gialloblù in provincia di Perugia terminerà il prossimo 13 agosto, poi la squadra osserverà qualche giorno di riposo per la pausa di Ferragosto, prima di riprendere nuovamente la preparazione, allo Stadio Piccolo di Cercola in vista del debutto ufficiale in Coppa, previsto per il prossimo 1° settembre contro la vincente di Terracina-Acerrana. Nelle scorse ore il gruppo ha avuto anche la possibilità di affrontare un allenamento congiunto, utile per mettere minuti nelle gambe e per ritrovare una condizione accettabile a poche settimane dall’esordio. La brigata isolana, sul campo “Conciariello di Cascia”, ha sfidato la Puteolana della famiglia Di Costanzo, formazione che ha ritrovato la Serie D con l’acquisizione del titolo del Real Casalnuovo e inserita nel girone G.

Vittoria netta da parte dell’Ischia con il risultato di 5-0: le reti sono state messe a segno da Florio e Favetta nel primo tempo, Talamo e una doppietta di Quirino hanno reso più rotondo il punteggio nella ripresa. Sono arrivate dunque buone indicazioni per Buonocore e per il suo staff tecnico dopo oltre dieci giorni di allenamento in terra umbra. Si è conclusa invece ufficialmente l’avventura lampo di Andrea Feola in gialloblù. Domenica il calciatore ha espresso l’intenzione di lasciare la squadra e la sede del ritiro per motivi strettamente personali, facendo dunque ritorno a casa. Martedì 6 agosto le parti hanno siglato la risoluzione del contratto firmato in data 28 luglio, il trentaduenne ha svuotato il suo armadietto ed è rientrato in Sardegna. Per l’ex Fidelis Andria e Barletta si apriranno le porte dell’Eccellenza. Non è da escludere l’ipotesi di un nuovo innesto over per il centrocampo, il direttore sportivo Mario Lubrano potrebbe trovare un valido sostituto di Feola.

Sembra ormai definita la batteria degli under. Con il solo Luca Quirino confermato rispetto al reparto della scorsa stagione, il club e il diesse hanno fatto un lavoro importante per consegnare all’allenatore elementi validi e funzionali al progetto. Sono sei gli acquisti dal mercato estivo: i gialloblù hanno rinnovato il pacchetto dei “giovanissimi” per rispettare i parametri della categoria. Come annunciato a dicembre dalla Lega Nazionale Dilettanti, il numero degli under obbligatori da schierare in campo è passato da quattro a tre. Una decisione presa in condivisione con le società a seguito del cambiamento della norma sul vincolo e delle variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici.

Per la stagione 2024/2025 dunque dovranno scendere in campo un 2004, un 2005 e un 2006. In tale ottica è intervenuta la proprietà che, negli ultimi anni, ha permesso a tanti ragazzi di mettersi in evidenza e attirare gli interessi delle big. La chiamata della Triestina per Patalano e del Taranto per Arcamone sottolineano l’ottimo lavoro svolto nel quartier generale dell’isola. L’Ischia ha puntato su un diciottenne per la porta e dall’Avellino è arrivato Gerardo Iannaccone. Sempre dall’Irpinia Lubrano ha pescato il terzino sinistro Lucio Fucci e la mezzala Francesco Pio D’Anna, reduce dall’annata vissuta con il Gladiator: 24 presenze e 2 gol con la divisa dei nerazzurri. A centrocampo è arrivato anche Raffaele Pengue, proveniente dal vivaio del Benevento.

Più conosciuti, nei corridoi isolani, i due esterni d’attacco. Antonio Castagna, protagonista con la maglia del Real Forio sui campi regionali nell’ultima stagione, ha sposato il progetto di Taglialatela-Carlino, facendo il salto nella categoria superiore. Per Alessandro Gadaleta continuerà il processo di crescita in Serie D dopo l’importante e preziosa esperienza con la Nocerina: con Quirino si rivedrà la coppia che ha fatto sognare il Procida in Promozione due anni fa. Potrebbero non essere terminate qui le operazioni di mercato in entrata per quanto riguarda il gruppo dei “giovani”, Lubrano resta vigile e attende eventuali opportunità. L’idea di Buonocore sull’utilizzo degli under appare ormai chiara: l’Ischia si affiderà ad un 2006 tra i pali, gli altri due potrebbero andare ad occupare le caselle sulle corsie.