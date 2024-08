Serie D. Ischia, il caso Stadio Mazzella

In merito alle gare interne, i gialloblù devono fare i conti con la questione “Mazzella”. L’impianto isolano è, al momento, inutilizzabile a causa dei lavori di rinnovamento. A fine giugno, su suggerimento della ditta che ha vinto l’appalto, è emersa la necessità di verificare la possibilità dell’allargamento dagli attuali 62 metri ai 65 metri, obbligatori per l’omologazione ai campionati superiori. Con una nota firmata da Taglialatela, il 26 giugno scorso, la società ha chiesto al Comune di prevedere una variante e il 26 luglio la richiesta è stata sottoposta al Dipartimento per le politiche di coesione, che gestisce l’appalto all’interno del PNRR.

Venerdì 9 agosto scorso il Comune di Ischia ha ricevuto il parare favorevole da parte del Ministero che ha approvato la variante non sostanziale e in queste ore la delibera è stata approvata in Giunta. I lavori dovrebbero riprendere dopo Ferragosto, la proposta sarebbe quella di una luce verde a partire dal prossimo 26 agosto, ma la volontà è di velocizzare le operazioni e anticipare quindi la ripresa già il 20 agosto per consegnare lo stadio Mazzella alla squadra in vista del nuovo campionato di Serie D.