Serie D. Ischia-Cassino. «Noi vogliamo questa vittoria!» Serve alla squadra, al morale e a tutti noi

Francesco Fiorillo | È il giorno della partita, l’occasione per rifarsi. Dopo l’anonima prestazione di Aranova, l’Ischia Calcio ritrova il campionato per l’ottava giornata. Al Mazzella, teatro della festa sei mesi fa per la vittoria dello scorso torneo di Eccellenza, la squadra non ha ancora conquistato i tre punti. Ci ha provato al debutto interno contro la Flaminia (1-1, ndr), è stata danneggiata e non premiata nel primo derby contro la Cavese lo scorso 1° ottobre (2-3, ndr), è risultato sfortunata e imprecisa nella sfida tra neopromosse contro il San Marzano. Accantonato il ko contro la Boreale a Le Muracciole, il gruppo allenato da Enrico Buonocore è chiamato a riprendere la marcia davanti al pubblico di fede gialloblù. Si torna tra le mura amiche, alla ricerca di un riscatto utile per il morale e per la classifica. Il club di Pino Taglialatela va a caccia del primo successo casalingo, l’avversario che arriva sull’isola però è il Cassino, compagine attrezzata ed esperta per dire la sua nel girone.

Lo spirito di rivalsa

Consapevolezza e volontà, sono questi gli ingredienti che hanno accompagnato la settimana dell’Ischia. Come dichiarato anche da mister Buonocore in conferenza stampa, lo spogliatoio è conscio della pessima prova messa in mostra in terra romana: “Il rigore sbagliato ci ha tagliato le gambe, ma abbiamo sbagliato tanto e lo sappiamo. Sono state commesse tante ingenuità, dalla corsa non fatta bene ai diversi errori a livello tecnico”. Nell’ambiente però si respira la voglia della squadra di riportare entusiasmo dopo un passo falso che può starci: “La partita contro la Boreale non deve rappresentare un dramma, anche se resta la delusione. Lavoriamo a testa bassa per continuare a crescere e migliorare, poi bisogna vincere e non bisogna girarci attorno. Alla ripresa ho visto determinazione tra i ragazzi, ci tengono tutti a fare bene”.

L’avversario Cassino

Al Mazzella approda una formazione in fiducia e in un momento di forma importante. Il Cassino, guidato da Imperio Carcione, viaggia con quattro punti di vantaggio in classifica rispetto all’Ischia, nelle ultime due gare i biancazzurri hanno conquistato altrettante vittorie, segnando quattro reti e mantenendo l’imbattibilità della porta. Corsara sul campo del Latte Dolce e dominante nel turno interno al Salveti contro la Romana, la truppa laziale ha sfoggiato le sue qualità e la sua esperienza nella categoria. La difesa a tre è il marchio di fabbrica, poi il trainer è abile a modellare la mediana e l’attacco. Il Cassino infatti può schierarsi a cinque a centrocampo, come accaduto lo scorso weekend, o con una linea a quattro, più utilizzata nelle partite precedenti. Di conseguenza potrebbero esserci variazioni in attacco, con un tandem o con un tridente.

Il rendimento degli avversari

Tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, è questo il primo bilancio della brigata di Carcione in campionato. Sette gol fatti e quattro subiti è il dato invece prettamente statistico nella doppia fase di gioco. Il Cassino, con undici punti in classifica, ha vinto una sola volta in trasferta sul campo del Latte Dolce, mentre le sfide con San Marzano e Boreale si sono chiuse sul punteggio di 0-0. Un solo tonfo in esterna finora nel girone, sul rettangolo verde dell’Anzio l’8 ottobre. Il rendimento fuori casa dice inoltre una rete segnata e una incassata, in un perfetto equilibrio numerico. Nei tre confronti nel proprio fortino, i biancazzurri hanno ottenuto due prestigiose vittorie, 1-0 rifilato alla Cavese e 3-0 alla Romana, e un ko, 2-3 contro la Cynthialbalonga.

Le ultime in casa Ischia

“Ci muoveremo in base allo schieramento degli avversari, dipenderà molto dal loro modulo”, sono queste le indicazioni di Buonocore, che non dovrebbe stravolgere il suo undici, a poche ore dal fischio d’inizio. Da valutare le condizioni di Trofa, Mattera ed Arcamone, tuttavia regolarmente nella lista degli elementi a disposizione dell’allenatore. Riflessioni altresì su Montuori, reduce dall’infortunio alla mano e pronto a riprendersi un posto nello scacchiere difensivo. Chiariello, d’altra parte, è stato protagonista di buone prestazioni e la conferma accanto a Pastore non è da escludere. Fuori Scorza, nonostante un buon ingresso ad Aranova qualche giorno fa: il terzino ha avuto un problema all’inguine e si è fermato per un’infiammazione, resta quindi ai box.

Con un piccolo sorriso sulle labbra, abbiamo letto due convocazioni con che meritano un attimo di attenzione. Il giovane portiere Re comprare nella lista e siamo certi che questo sia il modo in cui l’Ischia Calcio premia un giovane che si sta impegnando seriamente e che, in silenzio, dimostra il suo attaccamento. L’altro nome che vogliamo evidenziare è quello di Matarese. Ragazzo solare, impegnato nella vita, disposto al sacrificio e da sempre “pupillo” del Mister. Anche per lui, soldatino fedele, una convocazione che premia il sacrificio, l’impegno, l’educazione e, soprattutto, mostra la considerazione che si ha delle persone. Gesti piccoli che, solitamente, si raccontano con parole come “sono venticinque i calciatori convocati.”

LA TERNA ARBITRALE

ARBITRO: Giacomo Ravara, Valdarno;

ASSISTENTI: Simone Iuliano, Siena, Diletta Cucciniello, Arezzo

I CONVOCATI DELL’ISCHIA

Portieri: Gemito, Vivace, Re

Difensori: Florio, Ballirano, Pastore, Chiariello, Buono L., Buono S., Matarese, Montuori

Centrocampisti: Giacomarro, Maiorano, Patalano, Cibelli, Di Meglio, Bisogno, Trofa, Arcamone, Mattera

Attaccanti: Talamo, Pinto,