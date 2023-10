Serie D. Ischia-Cassino 1-0. Enrico Buonocore: «Complimenti ai ragazzi, hanno vinto loro»

Finalmente la prima vittoria davanti al proprio pubblico. L’Ischia ha ritrovato il sorriso al Mazzella, il secondo in campionato. Dopo aver rimosso completamente la prestazione di Aranova, la squadra gialloblù ha battuto il Cassino con una rete del Baldassi da calcio di rigore. Proprio il problema “dischetto” è stato risolto dal nuovo tiratore, scelto dallo staff per alleggerire Talamo dalla pressione.

E il numero dieci non ha sbagliato, regalando tre punti d’oro ai suoi. Mister Enrico Buonocore ha analizzato la prova dei ragazzi

“È stata una partita difficile. Il Cassino è la migliore squadra finora incontrata, a livello di organizzazione nella doppia fase di gioco. Ordinata in difesa e brava negli inserimenti, abbiamo rischiato anche qualcosina nel primo tempo sulle palle lunghe. Poi abbiamo preso bene le misure e sviluppato due o tre situazioni dove abbiamo sempre sbagliato l’ultimo passaggio. Nella ripresa siamo entrati bene sul terreno di gioco, partendo forte e avendo la capacità di sbloccare la gara su rigore.

Abbiamo avuto anche altre occasioni per segnare e per chiuderla, alla fine abbiamo rischiato di nuovo sul palo colpito dal Cassino. Nel complesso l’Ischia ha fatto bene, è scesa in campo per conquistare il successo e quindi faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravissimi. Il merito della vittoria è tutto da attribuire a loro, l’hanno cercata e voluta”.

Il gol del vantaggio ha permesso all’Ischia di esprimersi meglio

“Il campionato è diverso da quello dello scorso anno. È normale che, dopo la rete di Baldassi, la squadra abbia acquisito maggiore fiducia e costruito maggiormente. Quel gol è stata una liberazione a livello mentale, i ragazzi hanno giocato sulle ali dell’entusiasmo e in campo sono riuscite cose che magari sullo 0-0 sembravano non riuscire. Dopo il gol viene tutto più semplice, poi c’è la gente che ti applaude e quindi è andato tutto in discesa. Al di là della qualità del gioco, dove si alternano momenti buoni ad altri meno buoni, la squadra ha dato tutto e ha cercato di stare tanto nella metà campo degli avversari.

Abbiamo cercato di tenerli lontani dalla nostra porta perché Ingretolli è un giocatore importante, i ragazzi sono stati bravi. Ci sono stati errori tecnici e dettati dalla fretta, ma nel complesso sono soddisfatto. A tratti abbiamo fatto cose buone, non c’è stata una continuità nell’arco della partita, ma ciò che mi è piaciuto è stato lo spirito. La squadra ha battagliato, facendo una prestazione da grande gruppo. Dopo la gara contro la Boreale, lo spogliatoio ha reagito e questo è un segnale importante. La vittoria è tutta dei ragazzi, siamo contenti e ci siamo regalati una domenica serena”.

A fine partita qualche giocatore è apparso stremato

“Giacomarro ha corso tanto, dunque è normale ci sia stata stanchezza nell’ultimo quarto d’ora. Ha fatto due settimane di gestione per il problema alla caviglia. Contro la Boreale ha giocato, ma se non ci fossero stati assenti, l’avrei tenuto ancora a riposo perché non poteva neanche calciare la palla. Contro il Cassino è partito un po’ così nel primo tempo, nella ripresa è cresciuto tanto. Maiorano ha fatto una grande prestazione, ha giocato dieci metri più avanti ed è stato aggressivo come voglio che faccia. Non è la sua qualità migliore, però deve provare a farlo. È arrivato ad Ischia negli ultimi giorni di ritiro, non aveva fatto la preparazione e dunque ha lavorato a parte. Ha bisogno anche lui di riposo e di gestione. Sono molto contento del centrocampo”.

Un programma pieno di impegni attende ora l’Ischia

“Abbiamo questo due partite che sono molto importanti. Dopo una domenica di recupero, da lunedì si inizierà a preparare questo tour de force. Sarà una settimana che ci vedrà sempre insieme tra allenamenti e partite, affronteremo l’Anzio e sarà difficile perché arriva da una sconfitta per 4-0 contro il Trastevere. È una buona squadra quella che incontreremo, gioca 4-2-3-1 e ha dei buoni elementi in attacco. Noi dobbiamo recuperare le energie che sono state spese sabato a livello fisico e mentale, poi dobbiamo dare continuità alla vittoria contro il Cassino. Vogliamo continuare sul nostro cammino, spero sia più tranquillo e sereno nella settimana. Mi auguro venga ripetuto quello che è stato fatto al Mazzella a livello di impegno e d’intensità, cercando di fare sempre meglio dal punto di vista del gioco”.