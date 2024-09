Serie D. Ischia-Acerrana, il focus. Davide Trofa, che magia!

Un simbolo per l’Ischia Calcio, un punto di riferimento per i più grandi e una guida per i giovanissimi del gruppo. Davide Trofa è l’emblema dello sport, del senso di responsabilità, della forza di volontà e del lavoro. Classe ’88, trentasei anni sulla carta d’identità e una carriera importante alle spalle: eppure, in una semplice partita di Coppa Italia di Serie D, alla prima gara della nuova stagione, si presenta con obiettivi chiari. Subentra ad inizio secondo tempo, lotta su tutti i palloni, dà indicazioni ai compagni ed è decisivo.

Fa un gol di una bellezza incredibile con una giocata morbida che sorprende Rendina, il miglior portiere di Eccellenza dell’ultimo anno, e consegna ai gialloblù il passaggio del turno.

Il capitano non si ferma e sfiora anche il raddoppio con una conclusione, al termine di un dribbling al limite dell’area, che impegna il portiere. Applausi dagli spalti e complimenti ricevuti pure dagli avversari. C’è un insegnamento dietro la prestazione di Trofa: la determinazione nel fare ciò che più piace, senza mai arrendersi.

Un principio da applicare nel calcio, così come nella vita. Nonostante gli infortuni il centrocampista ischitano ha sempre praticato la sua passione con divertimento e senso del dovere. “Quello che fai vedere la domenica è lo specchio del lavoro settimanale”, ci aveva raccontato in un’intervista durante la scorsa stagione. A Casalnuovo fa un’altra prova di grande sostanza e qualità, Buonocore si gode un calciatore di tale calibro e il numero 8 vuole continuare ad essere un trascinatore del gruppo.

La scheda: Davide Trofa (a cura di Daniele Fiore)

Stagioni con l’Ischia: 14 (la prima 2007-08 di Serie D) [5° posto assoluto]

Presenze in gare ufficiali con l’Ischia: 313 (la prima il 19/08/2007: Ischia – Isolaverde 2-1 Nocerina, Coppa Italia Serie D – Primo Turno) [6° posto assoluto]

Presenze in campionato con l’Ischia: 289 (la prima il 02/09/2007: Lavello 1-2 Ischia Isolaverde, Serie D) [10° posto assoluto]

Presenze in tornei professionisti con l’Ischia: 15 (la prima il 09/02/2014: Ischia Isolaverde 3-0 Teramo, Lega Pro Seconda Divisione)

Presenze in tornei nazionali con l’Ischia: 219 (la prima il 19/08/2007: Ischia – Isolaverde 2-1 Nocerina, Coppa Italia Serie D – Primo Turno) [8° posto assoluto]

Reti in gare ufficiali con l’Ischia: 33 (la prima il 24/08/2008: Ischia – Isolaverde 2-1 Pianura, Coppa Italia Serie D – Primo Turno)

Reti in campionato con l’Ischia: 28 (la prima il 21/09/2008: Ischia – Isolaverde 1-1 Angri, Serie D)

Reti in tornei professionisti con l’Ischia: 0

Reti in tornei nazionali con l’Ischia: 22 (la prima il 24/08/2008: Ischia – Isolaverde 2-1 Pianura, Coppa Italia Serie D – Primo Turno)