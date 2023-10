Serie D, il punto. Il San Marzano marcia verso Ischia. Cavese e Nocerina sottotono

Equilibrio. Si può riassumere così, dopo cinque giornate, la situazione del girone in cui è impegnata l’Ischia Calcio. Non si registra una squadra già in fuga, non c’è un club cuscinetto destinato alla zona bassa della classifica. Vittorie o sconfitte possono arrivare contro chiunque e, anche l’ultimo turno, ha riservato sorprese e risultati tutt’altro che scontati.

La squadra di Enrico Buonocore, pur sfoggiando un gioco divertente e per lunghi tratti inusuale sul palcoscenico della Serie D, è riuscita a trovare il successo soltanto alla quinta giornata. Un blitz in Sardegna non semplice per i gialloblù, abili a superare a pieni voti l’esame Budoni – imbattuto in campionato e sempre vincente nell’impianto di casa – e a conquistare una storica affermazione in terra sarda. Un poker, quello ischitano, che ha alimentato l’entusiasmo e la fiducia nell’ambiente, pronto al prossimo appuntamento in agenda. Al Mazzella è atteso un altro derby, questa volta contro l’altra neopromossa campana, il San Marzano di Domenico Giampà.

Dopo un avvio di campionato sottotono, i blaugrana – che hanno deciso di rafforzare il pacchetto dirigenziale con l’innesto dell’esperto direttore sportivo Pietro Fusco – si sono riscattati con il successo all’inglese sulla Romana. Le reti di Allegretti e Ferrari, una per tempo, hanno consegnato i tre punti al sodalizio del presidente Romano. E oggi l’obiettivo del San Marzano non si allontana dalle intenzioni della brigata di Buonocore: confermarsi e dare continuità alla vittoria dello scorso weekend. Giampà crede nei suoi: “I ragazzi hanno risposto, finalmente sono arrivati questi tre punti. Da questa partita però ci sono segnali: bisogna crescere, mantenendo la mentalità dimostrata. La mia è una squadra con tanti titolari, qua non serve uno scienziato perché il calcio è un gioco semplice, tutti sono consapevoli della nostra forza. Abbiamo l’obbligo di lavorare come stiamo facendo, stiamo dando tutto per questa maglia. Voglio fame e determinazione da parte dei calciatori, poi le gare si possono vincere anche con gli episodi”.

Intanto, la vetta della graduatoria recita doppia capolista a 10 punti. L’Ostiamare, tra le protagoniste dell’ultima domenica, ha raccolto il bottino pieno sul campo della Cynthialbalonga nello scontro diretto di giornata. Lidensi corsari e caparbi ad agganciare la cima, nel mirino adesso c’è la Costa Orientale Sarda, reduce dal 3-2 casalingo contro il Trastevere. La formazione allenata da Marco Mariotti, al contrario, vuole dimenticare il ko di Genzano e pensa alla sfida con la Romana. Rammarico generale invece tra le inseguitrici. Secondo pareggio consecutivo per la Nocerina e umore non altissimo tra le strade rossonere.

I molossi di Gianluca Esposito non possono più sbagliare e, archiviato l’1-1 sul terreno di gioco della Flaminia con un gol al fotofinish di Caccavallo, puntano alla rivalsa contro il Budoni, avversaria recente dell’Ischia. Pessima la prestazione della Cavese al Lamberti, sconfitta di misura e in maniera clamorosa dall’Atletico Uri. Mister Daniele Cinelli è finito sul banco degli imputati, la piazza non è soddisfatta della prova generale dei biancoblù.

Poche idee, confuse e di scarsa concretezza: gli aquilotti si preparano alla visita al Gladiator, con i nerazzurri a caccia della prima gioia in campionato. Due vittorie di fila per il Latte Dolce, alla ricerca di certezze nell’impegno interno contro il Cassino, proveniente da due disfatte negli ultimi 180’. Riflettori puntati su Flaminia-Ardea e Atletico Uri-Anzio, squadre nella fascia dei gialloblù e con simili ambizioni stagionali. Poi spazio altresì alle scontente del raggruppamento, con Boreale e Trastavere ferme a zero successi e in un periodo non felice: chi vincerà, potrà tirarsi via da una situazione di classifica attualmente critica.