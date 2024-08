Serie D. Brindisi-Ischia, già si accende il campionato. Roma: “Sapremo recuperare lo svantaggio”

La Serie D prenderà ufficialmente il via il prossimo 8 settembre e l’Ischia Calcio, inserita nel girone H, sarà attesa da una stagione impegnativa. A poco più di due settimane dallo start della nuova competizione, è cambiata già la classifica: per il Brindisi, primo avversario dei gialloblù nel torneo, è arrivato un pesante verdetto. Saranno 12 i punti di penalizzazione con cui i biancazzurri inizieranno il prossimo campionato. La Corte Federale d’Appello ha infatti respinto i reclami presentati dalla società pugliese che aveva provato a limitare il ritardo preliminare di punti inflitto con due distinte sentenze dalla sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in relazione a mancati versamenti di contributi, ritenute ed emolumenti da parte della vecchia gestione.

Le questioni riguardanti irregolarità amministrative e finanziare hanno dominato le cronache sportive negli ultimi mesi.

“Abbiamo presentato il ricorso – è il commento del presidente della società biancazzurra, Giuseppe Roma – nell’obiettivo di alleggerire la salita ma la giustizia sportiva ha confermato appieno la linea del primo grado. Tutto questo non scalfisce di una virgola il nostro entusiasmo e la forza del nostro progetto, abbiamo coscienza dei nostri mezzi e sappiamo che sapremo recuperare lo svantaggio grazie alle qualità della squadra e dei tecnici e al cuore di una grande tifoseria. Ne prendiamo atto ma continuiamo a percorrere la nostra strada sapendo che sarà un campionato complesso che il Brindisi FC riuscirà comunque a interpretare con dignità e determinazione”.

Malgrado la penalizzazione, che complicherà inevitabilmente la stagione della formazione allenata da Alessandro Monticciolo, ex Gelbison e Trapani, i pugliesi puntano a risalire la classifica e confermarsi protagonisti in campionato. La prima giornata si aprirà con la sfida tra Brindisi e Ischia, gli isolani tornano a disputare una gara in terra pugliese.

A margine della pubblicazione del calendario, il direttore generale Andrea Gianni ha fatto il punto: “Il nostro campionato inizia davanti ai nostri tifosi ed è un’ottima notizia poter esordire al Fanuzzi domenica 8 settembre contro l’Ischia. Un battesimo che potrà contare sul sostegno della nostra tifoseria, credo sia il viatico migliore per inaugurare ufficialmente il nuovo corso del Brindisi FC. In occasione di ogni gara al Fanuzzi, alla fine del primo tempo, sarà comunicato il dato relativo agli spettatori paganti con indicazione dell’incasso tra quota abbonamenti e biglietti. Tutto questo in nome di quella trasparenza alla quale intendiamo improntare la gestione della società”.

Intanto in casa gialloblù prosegue la preparazione al “Monti-Di Meglio” di Casamicciola Terme. Gli uomini di mister Enrico Buonocore continuano a lavorare sull’aspetto tattico, tecnico e atletico. Anche ieri si è tenuta una doppia seduta di allenamento, l’obiettivo è farsi trovare pronti alle prime uscite ufficiali della nuova stagione. Ad anticipare il match in Puglia sarà la Coppa Italia di Serie D che debutterà già nel prossimo weekend. Florio e compagni, tuttavia, dovranno ancora attendere perché faranno il loro ingresso direttamente al primo turno (1° settembre), evitando di conseguenza la gara valida per il preliminare. Per l’Ischia sarà sfida alla vincente di Terracina-Real Acerrana.