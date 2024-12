Scuolabus a Forio, si riparte con un nuovo affidamento

Si chiarisce definitivamente il “giallo” scuolabus a Forio, ovvero il servizio di trasporto pubblico scolastico a seguito degli eventi alluvionali del 26 novembre 2022 finanziato da Legnini, mai partito. L’Amministrazione comunale, alla luce anche dei ritardi accumulati, ha “cassato” quanto fatto in precedenza e deciso di adeguare le modalità di svolgimento alle istanze pervenute dai genitori. E questo nonostante a marzo scorso fosse stato formalizzato l’affidamento del servizio, anche se il contratto non è poi stato sottoscritto. E adesso il responsabile dell’VIII Settore arch. Marco Raia ha proceduto alla revoca della determina di affidamento.

A febbraio la Giunta aveva deciso l’attivazione per lo scorso anno scolastico «a seguito dello stato emergenziale conseguente agli eventi alluvionali del novembre 2022, un servizio trasporto scolastico per l’anno in corso al fine di limitare ulteriori disagi agli alunni ed alle famiglie connessi agli stessi eventi ed ai lavori urgenti in corso di esecuzione sul territorio comunale». Nonché evidenziando che «la necessità di attivare il predetto servizio è motivata dai lavori, in corso e di prossimo inizio, relativi alle strutture scolastiche che determineranno un ulteriore aumento dei predetti disagi».

Legnini aveva finanziato il servizio «per l’anno scolastico in corso», nel limite massimo di 60.000 euro. Un finanziamento inizialmente limitato alla data del 26 novembre 2024, ma poi prorogato per l’anno scolastico in corso.

Venivano anche stabilite le linee e il calendario del servizio: «Linea 1 dal piazzale Pietre Rosse alla scuola “L. Balsofiore”, con un bus da 40 posti con autista da effettuarsi con le seguenti modalità: entrata al mattino dal lunedì al venerdì: due viaggi nella fascia oraria dalle ore 8:10 alle ore 8:40; uscita al pomeriggio dal lunedì al venerdì: un viaggio nella fascia oraria dalle ore 12:10 alle ore 12:30; un viaggio nella fascia oraria dalle ore 16:20 alle ore 16:40.

Linea 2 dal parcheggio in località Chiaia (in prossimità del molo di sottoflutto) alla scuola “L. Balsofiore”, con un bus da 30 posti con autista» da effettuarsi con le medesime modalità.

Linea 3 dall’asilo Baiola alla scuola “L. Balsofiore”, con un bus da 15 posti con autista da effettuarsi con le seguenti modalità: un viaggio due volte a settimana nella fascia oraria da definirsi».

Con la determina n. 471 del 29 marzo Raia mediante trattativa diretta sul Mepa affidava il servizio alla ditta foriana “Ischiabus” per l’importo complessivo di 58.905 euro.

Un affidamento un po’ tardivo. Ed infatti «Considerato che l’anno scolastico volgeva alla sua conclusione e la maggior parte dei genitori degli alunni richiedeva un calendario del servizio di trasporto pubblico scolastico diverso da quello approvato con Delibera di G.M. N.50 del 26/02/2024», la Giunta con la delibera approvata a novembre scorso, «presa in considerazione la richiesta dei genitori, veniva tra l’altro deliberato», ha preso atto della nota di Legnini relativa al finanziamento e dato mandato al rup Raia di procedere al nuovo affidamento «quantificando preventivamente il costo del servizio e la relativa durata in considerazione della disponibilità finanziaria».

LE NUOVE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Alla luce delle richieste dei genitori, sono state decise nuove modalità di svolgimento e calendario delle linee: «Linea 1 ( Bus 40 posti con autista) dal campo sportivo “San Leonardo” nella frazione Panza alla scuola primaria “Luca Balsofiore” (dal lunedì al venerdì– entrata ed uscita secondo l’orario scolastico); · Linea 2 (Bus 40 posti con autista) dal campo sportivo “Salvatore Calise” alla scuola primaria “Luca Balsofiore” (dal lunedì al venerdì – entrata ed uscita secondo l’orario scolastico); · Linea 3 (Bus 30 posti + bus 15 posti con autisti) dalla località “Scentone” alla scuola primaria “Palazzo Municipale” e alle scuole dell’infanzia “San Vito” e “Aurora senza nubi” (dal lunedì al venerdì – entrata ed uscita secondo l’orario scolastico)».

Raia ora dà atto che il precedente affidamento «non è stato contrattualizzato ed attuato», della necessità «di procedere ad un nuovo affidamento in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla Delibera di G. M. N.278 del 04/11/2024».

Di qui l’annullamento in autotutela della determina di affidamento adottata il 29 marzo.

Lo scuolabus partirà quando sarà stato concretizzato il nuovo affidamento. Ma bisogna affrettarsi.