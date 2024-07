“Scoglio” Comandante Monti sul concorso dei vigili a Lacco Ameno, prova rinviata…

Uno dei concorsi banditi dal Comune di Lacco Ameno per procedere alle assunzioni previste nel PIAO 2024-2026 e nel correlato piano del fabbisogno del personale per il triennio approvati e specificamente per il 2024 fa registrare un intoppo che comporta un inevitabile ritardo. Lo avevamo detto, Pascale era “impallato”. Si tratta della procedura per la copertura di quattro posti di istruttore nella Polizia Municipale a tempo pieno e determinato.

Infatti il comandante Raffaele Monti, a cui era demandata la nomina e la presidenza della commissione esaminatrice, ha comunicato la propria incompatibilità. Una condizione sopravvenuta alla presentazione delle candidature. Questa decisione dovuta per legge ha costretto la responsabile del I Settore Risorse Umane Lucrezia Galano a modificare il calendario delle prove, dovendo differirle nelle more della nomina della commissione.

Il PIAO 2024-2026 approvato dalla Giunta a marzo scorso prevede appunto «anche l’assunzione nell’ambito del V Settore Polizia Municipale di unità appartenenti all’Area degli Istruttori con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale con contratto a carattere stagionale a tempo determinato e pieno, nei limiti del budget assegnato e previa procedura di selezione pubblica». Nonché altre due assunzioni a tempo determinato per le quali pure sono stati banditi i concorsi, una al IV Settore sempre full-time e una al III Settore part-time.

Una necessità, il reclutamento di vigili stagionali, ovviamente legata all’esigenza di far fronte all’aumento delle presenze di visitatori e turisti sul territorio comunale durante la stagione estiva.

La selezione pubblica per titoli, prova scritta (quiz) e prova orale indetta dalla Galano con contestuale pubblicazione del bando prevedeva la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 2 luglio e lo svolgimento dell’eventuale preselezione e della prima prova scritta il 4 luglio.

NIENTE PROVA PRELESELETTIVA

Per tutti e tre i concorsi è stato anche affidato un servizio esterno di “supporto”. Sempre la Galano infatti aveva evidenziato «che, in relazione all’elevato numero di istanze di partecipazione attese, si ritiene che per il raggiungimento degli obbiettivi di celerità dell’attività amministrativa si possa ricorrere tempestivamente ad una ditta esterna specializzata in realizzazione e gestione di concorsi pubblici da affiancare alla commissione esaminatrice durante le procedure concorsuali, soprattutto in relazione alle preselezioni e alle prove scritte».

La società “TM Consulting” di Frosinone svolgerà dunque «il servizio di vigilanza, controllo e distribuzione materiali durante le prove d’esame, svolgimento delle attività inerenti le prove preselettiva e scritta a risposta multipla e correzione automatizzata delle prove a risposta multipla (quiz) in relazione alle n. 3 procedure selettive per l’attuazione del piano di assunzioni a tempo determinato per l’annualità 2024, ivi compresa la selezione di un Istruttore Tecnico nell’ambito del IV Settore Edilizia Privata e Urbanistica a tempo determinato e pieno».

Allo stato attuale l’unica circostanza “semplificatrice” dell’iter è il numero di domande inferiore a 50 per quanto riguarda le assunzioni nella Polizia Municipale, il che consente di evitare la prova preselettiva.

LA NOTA DEL COMANDANTE

La responsabile del I Settore ha però dovuto prendere atto della nota del responsabile del V Settore Polizia Municipale, che ha appunto «dichiarato la propria sopravvenuta incompatibilità alla nomina e presidenza della commissione esaminatrice per la selezione degli Agenti di Polizia Municipale in argomento in relazione alle candidature presentate». Di qui la necessità di provvedere al differimento del calendario delle prove, «avendo determinato le precedenti date del 4 e dell’8 luglio di concerto con il Comandante dei Vigili e compatibilmente con le sue disponibilità». Dunque nelle more della individuazione e della nomina dei componenti della commissione è inevitabile dover rideterminare il calendario delle prove. Il nuovo calendario (che si auspica non soggetto a ulteriori variazioni) fissa la prima prova scritta per il 12 luglio alle ore 11,30 presso la sede scolastica dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella” di Lacco Ameno in via Fundera e la seconda prova orale il 17 luglio alle ore 9,00 presso la sede municipale.

IL CONCORSO

Ricordiamo che per l’ammissione a questa procedura di selezione i requisiti specifici indicano come titolo di studio il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ma non la conoscenza della lingua inglese, che è invece prevista per le altre due assunzioni. La prova scritta consiste in domande a risposta multipla su materie specifiche. I candidati che supereranno la prova scritta con almeno 21/30 saranno ammessi alla prova orale, che verterà sulle medesime materie oggetto della prova scritta e «sulla storia e monumenti dell’isola d’Ischia con particolare riferimento alla toponomastica, storia e monumenti del Comune di Lacco Ameno».

Il tutto, come detto, senza prevedere la conoscenza della lingua inglese… L’orario di lavoro è stabilito in mediamente 36 ore lavorative settimanali «prioritariamente nella fascia oraria (serale-notturna) di maggiore necessità di servizio».