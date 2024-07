Sant’Angelo, Vittorio Mattera direttore “stabile” del porto

Il porto turistico di Sant’Angelo ha il suo direttore “stabile”, ovvero il coordinatore dei servizi. Che è poi lo stesso che finora aveva ricoperto temporaneamente l’incarico, ovvero Vittorio Mattera. Il Comune di Serrara Fontana ha infatti concluso la procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di coordinatore dei servizi di porto turistico da inquadrare nell’Area Istruttori (ex categoria giuridica C), da assegnare al Settore Demanio. Dopo la prova pratica e quella scritta, il 28 giugno si è tenuta anche la prova orale e la responsabile del Servizio Demanio dott.ssa Rosanna Mattera ha reso nota la valutazione finale di merito che riporta il punteggio di 60,30 per l’unico candidato Vittorio Mattera.

Il direttore ora assunto in pianta stabile come detto aveva già svolto tale ruolo anche negli anni scorsi e di recente aveva ottenuto una proroga del contratto. L’Amministrazione comunale però quest’anno ha deciso una “stabilizzazione” dopo il rinnovo della concessione demaniale marittima in capo allo stesso Ente dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2029 e la conferma della gestione diretta avvalendosi però del supporto di personale qualificato. Di cui l’assunzione del coordinatore dei servizi dell’approdo turistico per l’intero arco dell’anno, alla luce della necessità di «salvaguardare tutti gli aspetti legati all’esercizio della concessione stessa tenendo conto anche del periodo di bassa stagione quando il porto, per la particolare esposizione ai forti venti di scirocco, non permette la permanenza dei pontili a mare e la stanzialità delle barche nel periodo invernale è consentita per il solo ormeggio presso la banchina principale per motivi eccezionali».