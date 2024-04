Sant’Angelo, i servizi nel porto restano ai Di Palo. La “S & Y” unica concorrente a partecipare alla gara

I servizi nel porto turistico di Sant’Angelo restano ai Di Palo. Il Comune di Serrara Fontana ha infatti concluso la procedura per l’affidamento a terzi del servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle imbarcazioni per la prossima stagione turistica, dal 1 maggio al 30 novembre. Una procedura a cui ha partecipato, come già verificatosi nel passato, la sola società dei Di Palo, già affidataria e che ancora gestiva i servizi in proroga fino al 30 aprile.

Il rup, la responsabile del VI Settore Sociale – Demanio dott.ssa Rosanna Mattera, aveva indetto la gara mediante procedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, da espletarsi sulla piattaforma telematica Asmecomm. Il quadro economico presenta un importo complessivo di 173.507,25 euro, di cui 139.925,21 per i servizi e 106.656 per il costo della manodopera.

Ebbene, entro il termine previsto dal bando di gara, le ore 23.50 del 3 aprile, è pervenuta tramite la piattaforma una sola offerta, ovvero quella della società “S & Y” di Napoli. Nel frattempo era anche stata nominata la commissione di gara, presieduta dallo stesso rup Mattera e composta dall’arch. Alessandro Vacca, responsabile del Servizio Tecnico, e dall’arch. Domenico De Siano, istruttore tecnico.

La stessa commissione, valutate le offerte tecnica ed economica, ha aggiudicato provvisoriamente il servizio all’unica concorrente, che ha praticato un ribasso dell’1% sull’importo a base di gara. L’importo di aggiudicazione ammonta dunque a 139.653,66 euro oltre Iva.

Quindi il rup ha evidenziato l’urgenza di procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione dei servizi, «atteso che l’inizio del servizio è il prossimo 1 maggio e che un loro differimento avrebbe gravi ripercussioni sull’economia del paese oltre che sulla sicurezza della navigazione e gestione della concessione demaniale marittima». E’ infatti importante che il porto venga costantemente presidiato da personale qualificato.

La dott.ssa Mattera ha proceduto alla verifica dei requisiti, che ha dato esito positivo, e ha dunque potuto procedere all’aggiudicazione efficace in favore della “S & Y” per l’importo indicato «e con le offerte migliorative ed aggiuntive senza costi supplementari per la stazione appaltante e per l’utenza».

Il Comune è dunque riuscito a completare l’iter entro la data stabilita del 1 maggio, ma ovviamente la presenza di una sola società partecipante ha reso la procedura più semplice e rapida.