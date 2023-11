Sanremo, Fiorello “Sarò sul palco della finale per portare via Amadeus”

ROMA (ITALPRESS) – Rosario Fiorello fra VivaRai2 e Sanremo. Ospite a “Cinque Minuti”, da Bruno Vespa, lo showman siciliano si è soffermato sulla seconda stagione del suo programma, che inizierà lunedì 6 novembre alle 7 di mattina, e ha finito per parlare anche della sua partecipazione alla prossima edizione di Sanremo e della conduzione di Amadeus. “VivaRai2? Sono venuto qua per avere un posto in cui il programma possa essere promosso come si deve – ha detto Fiorello, scherzando con Vespa – la gente ormai neanche mi riconosce per strada”.

“Cosa c’è di nuovo? Intanto la location – ha risposto lo showman – siamo al Foro Italico”. E sui primi ospiti: “Posso solo dire che stiamo lavorando su Marco Mengoni”, ha aggiunto.

C’è poi la domanda sul festival di febbraio: “Se farò Sanremo? No. Cioè, ci andrò: molto probabilmente faremo VivaRai2 da lì con un glass “gemello”. Ma non salirò sul palco, lo farò solo il sabato sera per prendere Amadeus e dire “andiamo via, abbiamo finito”: sai, è il suo ultimo anno. Anche se lo conosci Vespa, e fra il dire e il fare… già immagino la chiamata a fine agosto in cui mi dirà di fare il sesto”.

