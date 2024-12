San Remo ci ha fatto la grazia. Ma Enzo… | #4WD

“Serena Brancale tra i 30 big di Sanremo! COMPLIMENTI ti aspettiamo ad Ischia Ponte domenica 15 dicembre”. Il post non è mio, così come la punteggiatura improbabile, ma del sindaco d’Ischia Enzo Ferrandino, che non più tardi di cinque giorni fa tesseva le lodi sperticate di quest’artista emergente, dal buon background formativo culminato, però, nei suoi più celebri “Baccalà” (in coppia col finger drummer Dropkick_m), “La Zia” e “Stu cafè”, tutte e tre rigorosamente in dialetto barese, che l’hanno resa virale sui social anche con molte altre meno note e di certo più eleganti performance musicali.

Peccato, però, che la Bracale non potrà essere ad Ischia il prossimo 15 dicembre. A pagina 27, infatti, il regolamento ufficiale del festival rivierasco pubblicato dai principali organi di stampa, impone che “…tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero pena l’esclusione da SANREMO 2025 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni/esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a SANREMO 2025), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara (per gli Artisti Nuove Proposte dalla data della Serata Finale di Sanremo Giovani) e sino al termine della Quinta Serata di SANREMO 2025…”.

Non staremo di certo qui a flagellarci dal dolore, perché sicuramente i consigliori (non consiglieri, beninteso) del primo cittadino ischitano avrebbero potuto chiedere ai loro protetti (e senz’altro meno provetti) impresari un’artista di maggior rilievo su cui puntare per un programma natalizio di assoluto rilancio e seriamente competitivo con quello degli altri Comuni. Ma caro (si fa per dire) Enzo, l’esperienza continua a non insegnarTi nulla? Quando a Campagnano, per la Sagra dell’Uva 2024, vennero meno gli Audio Due dopo il primo rinvio dell’evento, spargeste la voce che si sarebbero poi esibiti alla Festa del Porto dove, invece, per quanto mi è dato ricordare, furono sostituiti dal gruppo comico napoletano “I Ditelo Voi”. E adesso? Un altro improvvido proclama dopo aver ingaggiato un’artista che non verrà? E perché ancora oggi non l’hai comunicato alla cittadinanza? Tutta Italia sa come funziona Sanremo, tranne Tu e certi buoni a nulla di cui Ti ostini a circondarTi? Ma insomma… per Te siamo veramente tutti così creduloni?E adesso, intanto, toccherà trovare un sostituto per la serata del 15 dicembre. Se non erro, Gigione è già impegnato. Per restare in tema e mantenere il livello artistico a cui ci hai abituati, potresti ancora provare con Carmelo Zappulla. Sempre se accetta…