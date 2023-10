Salario minimo, Conte “Dal Governo melina indegna”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi sarò in varie città, in tutta Italia abbiamo banchetti per offrire una voce ai cittadini italiani. La stragrande maggioranza dei cittadini vuole il salario minimo legale, ha compreso che il governo e le forze di maggioranza stanno facendo una melina indegna, perchè non ci sono plausibili ragioni per continuare a sfruttare i lavoratori e le lavoratrici”. Così il presidente M5s Giuseppe Conte, incontrando i giornalisti al ‘Firma day’ per il salario minimo, a San Giovanni Rotondo. “Abbiamo 3,6 milioni di lavoratori sottopagati, è contrario a tutta la normativa europea ma soprattutto al principio costituzionale che all’art.36 prescrive il diritto a ottenere una giusta retribuzione. Con lo sfruttamento non c’è nè libertà nè dignità”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –