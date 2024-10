Rivoluzione della medicina estetica: Wikenfarma presenta i prodotti Fill Face

I prodotti della linea Fill Face sono ora finalmente disponibili sul mercato, segnando il debutto del primo marchio anti-age interamente italiano a integrare l’innovativa tecnologia Hyalufiller Cosmetic Drone (già conosciuta in altre formulazioni). Questo brand nasce dalla ricerca avanzata di Wikenfarma, sviluppato dopo approfonditi studi clinici e scientifici, e segue il principio della “terapia sartoriale”, un approccio personalizzato pensato per combattere in modo mirato i segni dell’invecchiamento cutaneo sul viso delle donne.

Lo Hyalufiller Cosmetic Drone è un sistema brevettato che utilizza nano-droni per trasportare acido ialuronico in profondità nei vari strati della pelle, offrendo un’azione idratante, ristrutturante e volumizzante.

La linea anti-age Fill Face unisce l’efficacia di crema e capsule per risultati visibili già dalle prime settimane, migliorando l’aspetto della pelle. I prodotti, testati dermatologicamente, sono formulati con ingredienti di alta qualità, sicuri, tollerabili e soprattutto caratterizzati da biodisponibilità.

Nel lanciare Fill Face sul mercato, Massimiliano De Carlo, CEO di Wikenfarma, ha spiegato come il brand sia nato da una riflessione chiave: comprendere le reali esigenze delle donne in un trattamento anti-age completo ed efficace. Questo interrogativo ha guidato mesi di ricerche e indagini, portando all’ideazione di un marchio premium nel mondo della medicina estetica.

La crema Fill Face è progettata appositamente per contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo sul viso femminile, migliorando visibilmente elasticità e tonicità della pelle. Ciò che la distingue dalle altre creme anti-age è la capacità di agire in profondità, grazie all’innovativa tecnologia del drone cosmetico, che permette al prodotto di penetrare nei diversi strati dell’epidermide, garantendo un’azione mirata e duratura. Il risultato è una pelle più elastica, tonica e voluminosa.

Fill Face 30cps è un innovativo nutraceutico sviluppato specificamente per il benessere e la bellezza del volto femminile. La sua formulazione è studiata per reintegrare nutrienti fondamentali per la salute della pelle, tra cui collagene, acido ialuronico, vitamina C e zinco. Questi ingredienti sono essenziali per mantenere la pelle elastica, idratata e luminosa, contribuendo a contrastare i segni dell’invecchiamento e a promuovere la rigenerazione cellulare. Rispetto agli altri integratori presenti sul mercato, il nutraceutico Fill Face è completo: contiene una combinazione di principi attivi altamente concentrati, garantendo così un’azione più efficace e mirata.

È possibile trovare sia la crema che il nutraceutico della linea Fill Face nelle farmacie o presso rivenditori autorizzati. Inoltre, ci si può rivolgere direttamente all’azienda telefonando al numero 0571 400 859 o visitando il sito https://wikenfarma.com/SHOP.

Wikenfarma è un’azienda specializzata in dermatologia, con un focus particolare sulla tricologia. La sua offerta si distingue per formulazioni suddivise per età e sesso e studiate appositamente per patologie specifiche, un approccio che la differenzia dalla maggior parte delle aziende che propongono prodotti generalisti. Grazie ai suoi prodotti su misura, Wikenfarma ha catturato l’interesse dei medici, implementando con successo il concetto di “terapia sartoriale”, che mira a trattare i pazienti in base alle loro reali esigenze cliniche.

Nel corso dell’ultimo anno, Wikenfarma ha ampliato il suo raggio d’azione nel settore della medicina estetica, lanciando Fill Face, un brand dedicato ai trattamenti anti-age, insieme ad altre formulazioni specifiche come IaLips e ManAge. Per saperne di più è possibile visitare il sito: https://wikenfarma.com/blog/