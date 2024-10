Riva Destra a Ischia, divieti per i lavori in via Porto

Stanno per iniziare i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del porto di Ischia, che interesseranno la Riva Destra. E scatta la prima ordinanza per consentire gli interventi preliminari.

L’impresa “Operazione srl”, appaltatrice già dal 2022 degli interventi che prevedono anche il «potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali, integrazione con le aree retro portuali», ha infatti comunicato al Comune l’inizio dell’allestimento del cantiere lunedì 14 ottobre nell’area già autorizzata. Inoltre, martedì 15 sono previste perforazioni «per verificare la stratificazione del suolo».

Il comandante della Polizia Locale ha dunque adottato l’ordinanza che dispone: «Nei giorni 14 e 15 ottobre c.a., dalle ore 8:00 alle ore 18:00, in Via Porto, nel tratto compreso tra l’Hotel Aragona e la Stazione Zoologia Anton Dohrn, saranno vietata la circolazione e la sosta a qualsiasi tipo di veicolo, inclusi gli autorizzati.

Al fine di agevolare l’effettuazione dei suddetti lavori, la ZTL n. 3 sarà attivata, con orario continuato, dalle ore 8:00 del 14 ottobre alle ore 04:00 del 16 ottobre c.a.

Gli autorizzati in deroga ai sensi dell’ordinanza n. 112/2017 (disabili Via Porto, residenti, fornitori, ecc) potranno accedere negli orari autorizzati e potranno fermarsi nel primo tratto solo per il tempo strettamente necessario per la salita e discesa passeggeri o per le operazioni di carico e scarico merce».