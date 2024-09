Rissa tra tassisti a Casamicciola, spunta una “mazza”

Insulti e parolacce e una mazza in bella vista sono volati in pieno giorno, portando alla necessità dell’intervento della Polizia di Stato per calmare la situazione sul porto di Casamicciola. I protagonisti dell’alterco sono due tassisti, appunto, di Casamicciola. I due si sono scontrati per contendersi gli stessi clienti, dando origine a una nuova occasione per insultarsi e minacciarsi reciprocamente. Per entrambi sarà avviato un procedimento disciplinare che porterà alla sospensione della licenza.