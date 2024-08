Rissa per il panino, sette giorni di chiusura per Papaleo

I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno notificato al titolare di una paninoteca in via Sogliuzzo ad Ischia, la sospensione delle attività di esercizio, disposta dall’autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento è conseguenza della proposta dei militari ischitani, all’indomani della violenta rissa che ha coinvolto 3 giovani in fila per acquistare un panino lo scorso 4 agosto.

Secondo i Carabinieri e l’autorità di pubblica sicurezza il locale “costituisce serio motivo di pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini” determinando un grave allarme sociale, visto che per una discussione per futili motivi originata nell’area del locale in esame, scaturiva una rissa con accoltellamento. L’attività sarà sospesa per i prossimi 7 giorni.