Ricostruzione privata, via a 15 cantieri. Legnini firma i decreti

Oggi sono stati firmati quindici decreti che avviano altrettanti cantieri di ricostruzione privata a Ischia. Questi progetti, che interessano 30 unità abitative danneggiate dal terremoto del 2017, hanno ricevuto un finanziamento di quasi 10 milioni di euro.

A seguito delle attività istruttorie condotte dalla Struttura commissariale, dai comuni dell’isola, dalla Sovrintendenza e da altri enti, il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, Giovanni Legnini, ha approvato oggi l’erogazione di oltre 9,6 milioni di euro in contributi per la ricostruzione di immobili nei tre comuni dell’isola colpiti dal sisma: 11 edifici (21 unità abitative) a Casamicciola Terme, 2 edifici (7 unità abitative) a Lacco Ameno, tra cui un condominio con sei appartamenti, e altri 2 edifici (2 unità abitative) a Forio.

Questo rappresenta un significativo passo avanti, aumentando il numero complessivo dei decreti di concessione di contributi per la ricostruzione privata post-sisma a Ischia da 96 a 111, con un totale di risorse stanziate che supera i 40 milioni di euro. Inoltre, il tempo medio necessario per completare le procedure relative a queste nuove 15 pratiche è stato ridotto a 59 giorni.

La ricostruzione privata post calamità a Ischia sta entrando nel vivo grazie anche alle misure contenute nell’ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile. Questa ordinanza ha previsto l’adozione di un Piano Programma per la ricostruzione pubblica e privata, fissando scadenze, sanzioni e poteri sostitutivi per superare blocchi e ritardi nelle procedure. Con la prima scadenza del 31 luglio scorso, rivolta ai beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) proprietari di edifici danneggiati senza impedimenti per la presentazione dei progetti di ricostruzione, sono arrivati segnali positivi (90 domande ricevute in tre mesi, di cui 43 con richiesta definitiva di contributo, pari a quasi il 40% delle istanze degli ultimi due anni). Per i 69 nuclei familiari non adempienti alla data indicata, è stata avviata la procedura per attivare i poteri sostitutivi, con le prime assegnazioni dei professionisti segnalati dagli ordini professionali della Campania, come previsto dall’accordo di collaborazione siglato il 13 maggio scorso con la Struttura commissariale. La prossima scadenza, fissata al 31 ottobre 2024, riguarda invece i beneficiari di CAS proprietari di unità immobiliari con superficie inferiore al 50% dell’intero condominio.

Inoltre, oggi si è tenuta la 40esima Conferenza speciale dei servizi, durante la quale sono state accolte altre 3 richieste di contributo per la ricostruzione privata, e ulteriori 33 pratiche già in corso saranno completate nelle prossime settimane.

“I quindici decreti emanati oggi e che consentiranno l’apertura di altrettanti cantieri di ricostruzione privata per 30 unità abitative – ha commentato il Commissario Legnini – costituiscono la riprova che quando tutti gli attori della ricostruzione, dai progettisti ai Comuni e dalla Sovrintendenza agli altri enti coinvolti, fanno la propria parte i risultati arrivano. Ringrazio, i componenti della Struttura commissariale e degli altri enti partecipanti alle Conferenze speciali di Servizi per il lavoro svolto finora, e auspico che nei prossimi mesi si possa proseguire con un ritmo di 10 – 15 decreti al mese, anche relativi alle delocalizzazioni, per un definitivo decollo della ricostruzione post sisma e post frana. Con il Piano della Ricostruzione, ormai in via di definizione, grazie al confronto serrato che si sta svolgendo in queste settimane, insieme con i Comuni, la Struttura commissariale e la Regione Campania, il complicatissimo sforzo compositivo della ricostruzione privata potrà dirsi definitivamente compiuto”. Legnini ha poi aggiunto: “Esprimo, quindi, fiducia nella possibilità di un superamento delle molteplici difficoltà ed ostacoli di questi anni e torno a sollecitare ciascuno a dare il proprio contribuito per una ricostruzione legittima, sicura e sostenibile”.