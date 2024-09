Real Forio show nella ripresa, al Calise non si passa: goleada al Quarto

REAL FORIO – QUARTO 4-0

Eccellenza – Girone A – 4a Giornata

È il sabato delle prime volte. Dal gol di Aniceto che apre le marcature al poker di Luigi Castagna, di mezzo una doppietta inattesa di Di Costanzo. Il Real Forio dimentica il passo falso di Casamarciano e torna alla vittoria in campionato, al Calise è dominio biancoverde in una seconda frazione di gioco strepitosa.

La brigata di Carlo Sanchez muove la classifica e sale a quota 7 punti, agganciando proprio il Quarto, condannato alla prima sconfitta nel girone. Ventotto minuti di livello consegnano il bottino pieno al club di Amato che trova il secondo successo consecutivo tra le mura amiche. Lo staff isolano si affida a Peluso e Aniceto dal primo minuto, a centrocampo c’è il ritorno di capitan Sogliuzzo e in attacco Cittadini supporta Castagna e Mosca. Le due squadre si studiano ad inizio partita, per la prima occasione però non bisogna attendere molto. Al 4’ Mosca si incarica della battuta di un calcio di punizione e conclude con il destro, la sfera sfila di un soffio a lato della porta difesa da Creuso.

Replica immediata degli ospiti con una girata al volo di Romano dopo una manovra avviata dalla bandierina: la sfera si spegne sul fondo. Al 10’ Castagna si invola e prepara la battuta a rete, D’Ascia interviene e chiude in maniera provvidenziale sull’attaccante. Passano tre giri di lancette e i turchi ci riprovano da piazzato, questa volta è Di Lorenzo a tirare senza trovare il bersaglio. Il gioco poi stagna a metà campo con i ventidue in campo alla ricerca del varco giusto per colpire, tra il 22’ e il 31’ si registrano due tentativi di Sogliuzzo, ma il Quarto non rischia. Al 34’ Mosca sguscia a sinistra, entra in area e viene messo giù da Conte: timide proteste dei biancoverdi, il direttore di gara lascia proseguire.

Un minuto più tardi Di Lorenzo innesca Mosca che cerca di saltare il portiere e si defila per chiudere l’azione, Creuso segue il centravanti e neutralizza l’iniziativa. Al 39’ i flegrei si affacciano dalle parti di Mazzella con una sassata di Tribuno, l’estremo difensore si distende e blocca. Nelle battute finali del primo tempo Romano ci prova con un sinistro allontanato da Cabrera, sul ribaltamento di fronte Castagna manda fuori. Al rientro sul terreno di gioco per la seconda frazione, il Real Forio approccia in maniera convincente. Subito chance per Peluso, disinnescato dagli avversari.

Al 50’ Mosca affonda sulla corsia, converge verso il centro e appoggia per Aniceto che spreca una potenziale occasione da gol. Pochi secondi dopo si rinnova l’asse tra il numero 9 e il classe 2005, questa volta letale: Aniceto raccoglie in area e da due passi insacca per il vantaggio. I ragazzi di Sanchez restano in avanti e sfiorano il raddoppio con Di Costanzo, al 63’ invece Longobardi – favorito da un rimpallo – fa correre un brivido al Calise con un destro largo. Gli isolani tornano alla carica e Di Lorenzo impensierisce gli ospiti con una botta dalla distanza.

Al 67’ il Real Forio raddoppia. Sugli sviluppi di una punizione, Di Costanzo si fa trovare pronto all’altezza del secondo palo e di testa trova la rete. Il Quarto non riesce a reagire, i turchi gestiscono e al 77’ calano il tris, andando in gol ancora da palla inattiva: la firma è di nuovo del centrale che sovrasta tutti in area e con l’incornata batte Creuso. Gli uomini di Sanchez si divertono e al 79’ siglano il poker con Castagna che fulmina il portiere e fa 4-0. Al Calise c’è davvero poco altro da segnalare. Al termine dei tre minuti di recupero va in archivio la partita: il Real Forio mette alle spalle lo stop contro il Nola e torna alla vittoria in campionato. Con una prestazione maiuscola i biancoverdi condannano gli avversari al primo ko e si prendono la posta in palio. Secondo successo di fila davanti al proprio pubblico per la squadra che aggancia proprio i flegrei a quota 7 lunghezze in classifica. Tre punti importanti per la serenità e per la fiducia dell’ambiente ad una settimana di distanza dalla sfida in trasferta contro la Frocalcio.

IL TABELLINO

REAL FORIO 2014: Mazzella, Castagna, Mosca, Sogliuzzo (23′ s.t. Arrulo), Peluso (12′ s.t. Iaccarino), Aniceto, Tomasin, Cittadini (1′ s.t. Acosta), Cabrera, Di Lorenzo (33′ s.t. Arcamone), Di Costanzo. A disp: Santaniello, Delgado, Iacono, Pistola, Di Meglio. All. Sanchez

QUARTO: Creuso, D’Alessandro, Gargiulo (9′ s.t. Tartaglione), Di Gennaro, D’Ascia, Conte M., Reita (24′ s.t. Borrone), Franzese (9′ s.t. Longobardi), Sanguineti (13′ s.t. Conte R.), Romano, Tribuno (34′ s.t. Semonella). A disp: Sciorio, Caputo, Canale, Troise. All. Palumbo

ARBITRO: Sig. Sivilli della sez. di Chieti (ass. Vanacore e Capasso)

RETI: al 5′ s.t. Aniceto, 21′ e 32′ s.t. Di Costanzo, 39′ s.t. Castagna.

Note. Ammoniti: Aniceto, Peluso (RF); Conte M., Gargiulo (QA). Angoli 8-3. Recupero 1′ e 3’