Real Forio, ecco il calendario. Sarà un inizio in salita! Amato: “Subito quattro big, ma forse è meglio così”

Ieri pomeriggio, presso “La Vela Yatch Club” sono stati presentati i calendari del Girone A e B del Campionato di Eccellenza 2024-25 e per il Real Forio sono caduti i veli su quello che sarà il cammino di questa nuova avventura targata Carlo Sanchez. Un calendario che per i biancoverdi si presenta subito pieno di big match. Ercolanese, Gladiator, Nola e Quarto Afrograd sono le prime quattro giornate, impegnative, per il team del Presidente Amato che è chiamato alla risposta rapida e all’inizio di grande impatto.

Sarà importante, infatti, provare fin da subito a mettere le carte in tavola e far capire alle compagini avversarie che il Real Forio di quest’anno vuole dire la sua e vuole fare sul serio.

Il girone di andata si chiuderà in casa, il 22 dicembre, contro il Sessana mentre per la prima di ritorno non sarà ancora 2025. Il 29 dicembre, per gli auguri di Capodanno, infatti, arriverà per la prima di ritorno l’Ercolanese.

“Possiamo affermare – ci ha detto il presidente Luigi Amato – che è un inizio di campionato decisamente impegnativo, con un calendario che ci mette subito di fronte squadre prestigiose che competono per il titolo come Ercolanese, Gladiator e Nola. Alla fine, bisogna affrontarle tutte, quindi incontrarle all’inizio potrebbe anche significare affrontarle mentre sono ancora in fase di costruzione. Anche se avremmo preferito un calendario leggermente più agevole, accettiamo la situazione così com’è.”

IN CAMPO

È iniziata la settimana che avvicinerà il Real Forio al primo impegno ufficiale della nuova stagione sportiva. La squadra del presidente Luigi Amato, che ha confermato in panchina mister Carlo Sanchez, vuole riscattare la deludente annata scorsa: l’obiettivo è migliorare la posizione in classifica per quanto riguarda il campionato, in Coppa Italia Dilettanti si cercherà di replicare quanto fatto nell’ultima edizione. Il gruppo, che ha mostrato grande unione con gli scatti social ad evidenziare la totale coesione tra il vecchio blocco e i nuovi arrivati, sta continuando la preparazione agli ordini dello staff tecnico.

Nella giornata di sabato i turchi hanno anche affrontato un test di prestigio contro il Napoli Primavera, allo stadio Piccolo di Cercola. Allenamento positivo per il Real Forio, reduce da due partitine in famiglia, giocate nelle ultime settimane: prestazione importante da parte dei calciatori che hanno dato ottime indicazioni e risposte all’allenatore. Pochi spazi concessi e grande attenzione su sponda isolana, per i giovanissimi azzurri non è stata una gara semplice.

In fase di possesso Sogliuzzo e compagni hanno messo costantemente in difficoltà la retroguardia partenopea. Nel primo tempo i biancoverdi, che hanno impiegato Cittadini nel ruolo di vertice alto di centrocampo, hanno recriminato per un intervento in area su Acosta. Dopo un paio di iniziative di Castagna, è stato proprio Cittadini a far tremare gli avversari al 45’ con una conclusione che si è stampata sul palo. All’ultima azione dei tre minuti di recupero concessi, è arrivato il gol che ha deciso la gara: Popovic ha recuperato palla, si è accentrato e ha battuto Mazzella. Nella ripresa, complice il gran caldo e le numerose sostituzioni, i ritmi sono calati leggermente ma non è cambiato il copione: foriani subito pericolosi con Mosca. Gli uomini di Sanchez si sono resi pericolosi ancora con le giocate di Peluso, schierato esterno basso a sinistra. Nelle battute conclusive del match rosso diretto per Di Maio. Mercoledì ancora un impegno amichevole per il Real Forio: stavolta sarà derby con l’Ischia Calcio di Enrico Buonocore.

Mister Sanchez ha analizzato la prova della sua brigata: “È stato un bellissimo allenamento e una buonissima prestazione da parte dei ragazzi. Abbiamo tentato più volte di passare in vantaggio, abbiamo subito un gol che potevamo evitare. Abbiamo fatto bene nel complesso, alla prima gara vera della nuova stagione. È stato un ottimo test contro una squadra pimpante, tecnicamente valida e allenata benissimo, farà bene nel suo campionato Primavera. Noi abbiamo fatto un’ottima prestazione e siamo fiduciosi in ottica delle prossime uscite. Idea tattica del Real Forio? C’è una nostra identità, i ragazzi sanno quello che cerco in base alle loro qualità. Mi adatto tantissimo alle caratteristiche a disposizione. Questa è una squadra polivalente e che può giocare con più sistemi, è una cosa importante perché il calcio attuale prevede questo. Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Under? Hanno giocato con ragazzi della loro età, era un grosso stimolo. Faccio i complimenti al mio gruppo”.

DOMANI ALLENAMENTO CONGIUNTO CON L’ISCHIA

Per rodare meglio gli schemi e continuare a disegnare la migliore formazione, domani pomeriggio, sul campo di Panza si terrà un allenamento congiunto tra i biancoverdi di mister Sanchez e la truppa di Enrico Buonocore. Alle 15.30, le due formazioni scenderanno in campo per un allenamento congiunto. Per un confronto che permetterà ai due allenatori di avere un quadro della situazione più largo e continuare a studiare al meglio le proprie scelte e consolidare i propri convincimenti in vista dei primi impegni seri già in programma dal prossimo week-end.

COPPA ITALIA

Intanto sarà la Coppa Italia di Eccellenza a dare il via al cammino dei biancoverdi che faranno il loro esordio nel prossimo weekend, sfidando il Montecalcio. La compagine guidata da Maradona Jr è uscita sconfitta dalla trasferta di Frattamaggiore, allo stadio Ianniello c’è stata la vittoria della Frattese con il risultato di 2-1. I flegrei sono partiti forte, ma nel finale di primo tempo i nerostellati sono passati in vantaggio: palla scodellata dall’out mancino, Percuoco si è fatto trovare pronto in area e di testa ha sbloccato il risultato. Nella ripresa il Montecalcio è andato alla ricerca del pari, ma nel momento migliore dei flegrei è arrivata la doccia fredda: palla persa in uscita e Di Mauro ha siglato il 2-0 dalla distanza al 62’. La partita si è riaperta soltanto all’89’ col rigore conquistato e trasformato da Schinnea. La Frattese è salita a quota 3 punti in classifica, mentre il Montecalcio proverà a riscattarsi proprio contro il Real Forio nel prossimo turno, in programma al Vezzuto-Marasco.

Nel weekend dedicato ai primi impegni di Coppa, c’è stata la vittoria di misura del Nola sul campo del Pomigliano: protagonista Filosa con la rete decisiva segnata al 5’. L’ex turco, che sarà un avversario in campionato, ha commentato: “Sono molto contento per il gol, era importante vincere. Le difficoltà erano tante, venivamo da una preparazione molto intensa. Il campionato sarà lungo, c’è ancora tanto da lavorare. Vogliamo stare sul pezzo e continuare a seguire le indicazioni del mister”.