Real Forio, Cabrera: “Ho messo solo il piede..”

Cabrera, appena ricevuto il bacio dalla tua fidanzata come il premio al gol. Una partita vinta con voglia nonostante ci fosse stata qualche sbavatura in attacco

“Sì, sì, sappiamo che era una partita tosta e oggi l’importante era lasciare i tre punti a casa. Poi, riuscire a fare un bel gioco era meglio, ma l’importante era lasciare i tre punti qua. Sapevamo della loro forza, seguivano bene dentro, dovevamo avere pazienza e niente, per fortuna il gol è arrivato.

Un inserimento da attaccante vero, nonostante tu sia un difensore centrale e c’è anche da sottolineare anche il cross con il blocco che praticamente ti ha liberato, lo avete provato in allenamento?

Sì, la verità è che hanno fatto tutto i miei compagni e io ho solo ho messo il piede stando davanti alla porta. Filosa ha fatto un cross bellissimo e dopo i ragazzi hanno fatto i movimenti che dovevano fare e per fortuna la palla è arrivata da dietro e solo ho messo il piede.

Questa è stata una partita dove non si sono risparmiati i “calci”, ma non i “calci” del calcio, proprio i calci alle gambe

“Una partita tostissima veramente. Noi siamo una squadra a cui piace giocare bene ma quando arriva una partita così tosta, Pure noi siamo pronti a fare la parte nostra”

Domenica si va ad Acerra e questa vittoria dà morale.

“Dobbiamo stare tranquilli. Sappiamo che domenica incontreremo una squadra molto forte, come noi e come tutte le altre in questo girone. Dobbiamo andare, arrivare là e fare la nostra partita”