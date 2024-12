Real Forio all’ultima trasferta dell’anno, sarà sfida al Montecalcio dell’ex Iervolino. Convocati Marchionni e Serrano

Ultima trasferta del 2024 e penultima partita dell’anno, il Real Forio fa tappa sulla terraferma per chiudere il suo rendimento esterno nel girone di andata del campionato. In attesa del giro di boa, che avverrà soltanto prima della sosta natalizia, con la sfida sul suolo isolano contro la Sessana, la squadra di Carlo Sanchez è attesa allo Stadio Vezzuto Marasco per affrontare il Montecalcio. Sarà un sabato particolare per i turchi che incroceranno il cammino di Angelo Iervolino, ex allenatore biancoverde e dallo scorso 22 ottobre alla guida della compagine biancazzurra.

Doppia missione fuori casa per il club di Amato: la priorità è blindare la seconda posizione, tenendo a distanza le inseguitrici (Ercolanese, Nola e Gladiator su tutte, ndr); il Real Forio inoltre può già superare il bottino ottenuto la scorsa stagione. Al termine dell’ultimo campionato infatti furono 34 i punti per il gruppo che si salvò attraverso il playout con il Pomigliano. Oggi sono 32 le lunghezze in classifica per la brigata di Sanchez che vuole mantenere la scia della capolista Afragolese.

“Sarà una partita difficile e complicata, come tutte quelle affrontate fino ad oggi. La scorsa settimana abbiamo vinto un match complicato contro la Frattese, tutti pensavano ad una gara diversa, ma senza l’attenzione giusta rischi di non portare a casa il bottino pieno. Siamo cresciuti tantissimo come squadra, non siamo ancora perfetti e non lo saremo mai perché la perfezione non esiste, ma dobbiamo fare altri step”, ha spiegato il mister nel corso della conferenza stampa. Sanchez ha parlato anche del prossimo avversario: “Il Montecalcio ha calciatori di primissimo livello. È una squadra organizzata bene, con un presidente appassionato e che negli ultimi anni ha rivalutato il calcio a Monte di Procida. Sarà un impegno complicato su un campo come il nostro, tra i peggiori della categoria a livello di manto erboso. Andremo lì a fare la nostra prestazione. Siamo una squadra forte e dobbiamo continuare su questa scia positiva. Abbiamo la volontà di fare una prova da squadra vera”.

L’avversaria

Prima parte di stagione complicata per il Montecalcio, a quota 15 punti dopo quindici giornate. Sono quattro le vittorie ottenute dal team di Monte di Procida, a cui si aggiungono tre pareggi e otto sconfitte. Ad un buon pacchetto offensivo, con 20 gol segnati, replica una fase difensiva da rivedere, con 30 reti subite (sesto peggior reparto del torneo, ndr). La formazione del presidente Ciro Capuano ha cambiato guida tecnica nel corso del campionato, passando da Diego Armando Maradona Jr. ad Angelo Iervolino, volto noto del calcio isolano. Il tecnico, alla guida del Real Forio fino allo scorso febbraio, affronterà il suo recente passato. Dal suo arrivo, l’ex biancoverde ha dato il via alla risalita dei biancazzurri con tre vittorie e tre pareggi in otto partite disputate. Sul confronto tra mister si è espresso Sanchez durante l’intervento di giovedì: “Sarà difficile affrontare Iervolino, è un allenatore preparato e competente, che conosce benissimo il luogo e che ancora oggi ha rapporti con i dirigenti, con il presidente e con i giocatori.

Dopo la sostituzione, è talmente bravo che si preoccupa tanto dei calciatori del Real Forio, se si sono fatti male, se hanno giocato e se l’hanno fatto nel proprio ruolo, se sono attenti ai sistemi tattici e alle motivazioni. Trovare un allenatore che si preoccupa così tanto dei giocatori è una cosa bellissima.

Io sono un po’ più rude, non ci riesco e ho contatti diversi”. Il Montecalcio può vantare in rosa calciatori di qualità e under di grande prospettiva, l’osservato speciale è bomber Castaldo. “Sarà un piacere giocarci contro. È un giocatore che ha fatto la storia del calcio campano con le sue presenze in squadre di rilievo”, ha detto il trainer dei turchi. I flegrei inoltre hanno annunciato i tesseramenti dell’attaccante Luciano Rabbeni e del centrocampista Christian Di Martino. Sarà il secondo incrocio stagionale tra le due squadre che si sono affrontate nella fase a gironi di Coppa Italia: il match terminò 1-1 con le reti di Acosta e Giliberti.

I convocati

Sono ventitré i convocati dal Real Forio per la partita del Vezzuto Marasco. Due nuovi volti nell’organico biancoverde: gli innesti Marchionni e Serrano, uno centrocampista e l’altro attaccante, sono subito a disposizione dello staff e saranno presenti a Monte di Procida. Difficile ipotizzare uno loro schieramento dall’inizio, ma Sanchez gli concederà il clima partita al debutto con la nuova maglia. Si punta sulla continuità, con Cabrera e Di Costanzo davanti a Mazzella. Sogliuzzo è intoccabile a metà campo, così come Di Lorenzo che si candida ad una casacca dal primo minuto.

Sicuro del posto Castagna, in attacco potrebbe trovare ancora spazio Acosta, protagonista della vittoria in rimonta sulla Frattese. Ballottaggi in corso sulle corsie e in mediana, l’allenatore può contare su diverse alternative. A dirigere l’incontro sarà Matteo Della Porta della sezione di Benevento, coadiuvato da Roberto Infante di Castellammare di Stabia e da Giovanni Frisulli di Ercolano.



La gara

Sabato 14 Dicembre 2024 – ore 14.30

Stadio Vezzuto Marasco – Monte di Procida

La terna arbitrale

Matteo Della Porta, Benevento;

Roberto Infante, Castellammare di Stabia;

Giovanni Frisulli, Ercolano

I convocati

Portieri: Mazzella, Re, Santaniello

Difensori: Cabrera, Di Costanzo, Iacono, Pistola, Tedesco, Tomasin

Centrocampisti: Aniceto, Arrulo, Di Lorenzo, Di Meglio, Marchionni, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Serrano, Verde P.