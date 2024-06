Raffaele Quagliozza nominato responsabile nazione Salute, Medicina e Benessere di Forza Italia Giovani

«Sono orgoglioso di questo ruolo affidatomi dal partito e ringrazio il nostro segretario nazionale l’On. Stefano Benigni, il Responsabile Organizzazione S. Leoni e il Coordinatore Regionale Campano nonché responsabile dei dipartimenti Michele Vitiello. Un ruolo che ricoprirò con impegno e serietà, orientato verso la salvaguardia dei valori da tramandare alle future generazioni, attraverso la preziosa eredità del nostro presidente Silvio Berlusconi».

Così Raffaele Quagliozza, 34enne napoletano commenta la nomina nel partito azzurro.

Da sempre impegnato in politica, Quagliozza è stato un punto di riferimento per il Forum dei Giovani, attuando diverse iniziative e tavoli di discussione sia sulla condizione lavorativa e dei diritti dei giovani, sia sul ripristino di servizi essenziali all’interno dei comuni: dalla viabilità al verde pubblico, dalla sicurezza all’igiene. Già responsabile Sanità del movimento giovanile ha attuato una serie di interventi finalizzati al miglioramento del servizio sanitario, per la tutela, in primis, dei pazienti più fragili come l’abbattimento delle liste di attesa e il potenziamento della medicina territoriale per garantire maggiore fluidità nei servizi a tutela dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario.

«Attraverso un lavoro costante e pratico, il mio intento è di diffondere – conclude Raffaele Quagliozza – la scuola di pensiero liberale, cattolica, moderata ed europeista, saldamente ancorata ai valori del partito popolare con in primis, il nostro attuale segretario nazionale l’On. A. Tajani. L’ispirazione parte dagli insegnamenti dei padri costituenti come De Gasperi, Schuman e Adenauer. Fondamentale sarà la sinergia tra le varie istituzioni e l’attenzione agli enti locali, per garantire un servizio sanitario degno del nostro paese ed equo da nord a sud».