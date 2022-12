Quali criptovalute in prevendita conviene acquistare perché il loro prezzo è destinato a esplodere

Tra i progetti che potrebbero portare a rendimenti elevati a lungo termine, ci sono nuove criptovalute come IMPT, D2T, TARO e RIA, che dovrebbero esplodere nel 2023 e continuare in crescita in futuro.

Il mercato delle criptovalute sta attraversando momenti molto difficili quest’anno: la maggior parte delle piattaforme ha perso oltre i due terzi del proprio valore in pochi mesi, suscitando paura e incertezza tra i trader di criptovalute in tutto il mondo.

Trovare un progetto crypto destinato a crescere non è mai stato così impegnativo come in questo momento. Ma non mancano i progetti che prosperano nonostante il bear market.

1. IMPT – Progetto crypto quotato il 14 dicembre sugli exchange

Impact Project è un progetto crypto da monitorare con grande attenzione in questi giorni perché la prevendita termina il giorno 11 dicembre e il 14 dicembre il token IMPT verrà listato sugli exchange:

Uniswap

LBank

Changelly PRO

IMPT è probabilmente una delle blockchain più green del mondo: ha l’obiettivo di sensibilizzare aziende e individui sui problemi dell’inquinamento da carbonio e aiutare gli utenti a ridurre la loro impronta. Inoltre, la piattaforma spenderà una percentuale delle sue entrate per finanziare progetti green, nel suo sforzo di contribuire a costruire un mondo migliore.

Ma come funzionerà? IMPT collabora con oltre 25.000 marchi riconosciuti in tutto il mondo e ogni volta che un utente acquista qualcosa da questi brand, riceverà un cashback in token IMPT che potranno essere convertiti in crediti di carbonio che, a loro volta, sono tokenizzati in NFT, quindi sono immodificabili e non soggetti a frode.

L’approccio unico di IMPT all’inquinamento da carbonio sta attirando investitori in lungo e in largo. La piattaforma ha raccolto oltre 14 milioni di dollari in meno di due mesi: un risultato non di poco conto se si considerano le condizioni sfavorevoli di mercato in cui opera.

2. Dash 2 Trade – Analisi delle criptovalute e piattaforma di social trading

Dash 2 Trade è uno dei nuovi progetti crittografici più entusiasmanti in atto: si tratta di una nuovissima piattaforma di analisi di criptovalute, con tutti gli strumenti necessari per aumentare il ROI e ridurre i rischi. Infatti raccoglie e analizza i dati su qualsiasi criptovaluta, fornendo agli utenti preziose informazioni per effettuare investimenti più oculati.

Tutti i dati essenziali e i dettagli vengono raccolti e visualizzati in un’unica dashboard, rendendo così molto più semplice per gli utenti monitorare il sentiment sociale e identificare le migliori opportunità di investimento. La piattaforma avrebbe dovuto avere nove fasi di prevendita: tuttavia, dopo lo scandalo FTX, gli sviluppatori hanno deciso di concluderla nella quarta fase.

Dash 2 Trade verrà lanciato a breve con alcune funzionalità di base, ma gli sviluppatori aggiungeranno nel tempo tutte le altre che erano in progetto. Questa piattaforma offre una suite completa di strumenti per operare sul mercato, come segnali di trading, trading automatico, strategie personalizzate, dati blockchain come i movimenti delle balene e tanti altri indicatori che aiutano concretamente il trader a prendere la decisione migliore per investire.

3. RobotEra – Gioco ambientato in un metaverso condiviso

RobotEra è uno dei progetti più recenti, un metaverso simile a The Sandbox entrato in prevendita da poche settimane: incredibilmente complesso, è incentrato su un gioco di costruzione di blocchi simile a Minecraft, ma aggiunge tecnologie blockchain che consentono agli utenti di guadagnare il token nativo TARO. Il gioco offre funzionalità avanzate, tra cui un negozio NFT integrato, un complesso sistema economico e sociale in-game e molto altro.

Dopo che i giocatori scelgono una delle cinque frazioni disponibili, possono iniziare a costruire il proprio avatar robot e poi dare inizio alla costruzione di un nuovo mondo. Gli utenti possono vendere le loro creazioni come NFT e ottenere in cambio token TARO, ma possono anche esplorare il mondo, completare sfide e vincere battaglie nell’arena per ottenere più premi. Man mano che il gioco procede, gli utenti devono creare alleanze e lavorare insieme per dare vita a catene di approvvigionamento e ottenere le risorse di cui hanno bisogno, in modo da costruire strutture uniche.

RobotEra sta guadagnando seguito molto rapidamente: la prevendita ha raccolto quasi $ 400.000; in questo momento 1 TARO vale 0,025 dollari, ma nella fase seguente della prevendita il valore aumenterà. La piattaforma verrà lanciata all’inizio del 2023.

4. Calvaria – Il primo gioco di carte collezionabili blockchain al mondo con un enorme potenziale

Calvaria: Duels of Eternity è un’altra delle criptovalute più promettenti. Realizzato da un team di esperti sviluppatori di blockchain appassionati di giochi di carte collezionabili, è ispirato a titoli popolari come Hearthstone e Magic: The Gathering e, grazie all’aggiunta delle tecnologie blockchain, sta già ottenendo un enorme seguito.

Il gioco mira a diffondere l’adozione della blockchain, motivo per cui ha due versioni: la prima free to play consiste in un gioco mobile standard, che funziona come la seconda, ovvero quella play to earn con la blockchain, ma non contiene alcun elemento per guadagnare. Nonostante questo, continuerà a informare i giocatori sui numerosi vantaggi della versione blockchain, sperando di ispirarli ad adottarla e guadagnare token RIA nativi durante il gioco.

I token RIA verranno utilizzati per tutti gli acquisti in-game, inclusi gli aggiornamenti dei personaggi, quelli del mazzo di carte e altro ancora. I giocatori possono anche guadagnare token RIA vincendo tornei e sfide. Attualmente il token RIA è in prevendita e quindi si può acquistare con uno sconto.

Conclusione

Questi progetti sono ideati secondo le migliori pratiche del settore, con meccanismi anti-rug pull, sicurezza elevata ed eccellente tokenizzazione. Ecco perché vale la pena monitorarli da vicino, specialmente quando sono in prevendita e il loro valore è ancora molto basso.