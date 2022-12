Quali auguri? | #4WD

Vi siete mai fermati a pensare il senso, ogni trentuno dicembre, di quello scambio frenetico di auguri e festeggiamenti in onore del nuovo anno?

Proprio poco fa, nel pensare cosa scrivere nel 4WARD di oggi, riflettevo su questa consuetudine. In tanti potreste dirmi che anche per Pasqua e Natale vale lo stesso, ma in fondo non è così. Perché se al di là degli aspetti consumistici, Pasqua e Natale hanno anche un notevole significato religioso per i cattolici, è noto a pochi che l’arrivo di un nuovo anno coincida con la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Questo significa che l’addio all’anno vecchio e il benvenuto a quello nuovo rappresentano una semplice ritualità che nulla ha a che fare con la religione, tant’è che pochi cattolici rispettano la festa di precetto partecipando alla Santa Messa nel giorno di Capodanno.

E allora possiamo partire proprio dalla disamina del più tradizionale degli auguri nostrani in questa occasione, il classico “buona fine e buon principio”, con o senza l’aggiunta del consueto “a te e famiglia”. Come dire, questa formula sembra quasi voler perdonare l’anno vecchio per quanto di negativo abbia portato con sé negli ultimi dodici mesi, a patto che si rifaccia poco prima dello scoccare del nuovo. E da quest’ultimo, invece, vi è la perentoria pretesa di cominciare con il piede giusto e proseguire su quella strada, pur sapendo che sarà pressoché impossibile evitare qualche suo sporadico testacoda.

E come poter ignorare le lenticchie con lo zampone subito dopo lo scoccare della mezzanotte, quando sei già satollo di solidi e liquidi ma non puoi privarti di assaggiarle perché “portano soldi”: sarà vero? Oppure dimenticare il lancio di qualche stoviglia vecchia da far frantumare impietosamente in strada per sancire l’addio a tutto quel che è vecchio… O i classici botti, senza i quali per molti non è Capodanno…

Cosa dire, quindi: che tutti ritrovino nel 2023 la serenità a cui aspirano o che già possedevano. Perché si tratta di una soglia da varcare, che piaccia o no, non certo uguale per tutti!