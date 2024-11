Promozione. Procida, c’è la sfida casalinga contro il Neapolis. Barano in trasferta lo Stabia City

Il campionato di Promozione torna protagonista con la dodicesima giornata, un turno cruciale per Barano e Procida impegnate nella lotta per la salvezza. Entrambe le squadre isolane si trovano in una situazione delicata e sono chiamate a sfruttare al meglio le rispettive sfide per cercare di risalire la classifica.

Il Procida, reduce dal pareggio nello scontro diretto contro il Blue Devils, è atteso da un altro test impegnativo: la sfida casalinga contro il Neapolis, squadra attualmente in piena corsa per i playoff. I biancorossi, ultimi in classifica, devono necessariamente dare una scossa alla stagione per abbandonare l’ultimo gradino della graduatoria. Finora il fattore campo non ha sorriso ai procidani, i quali hanno conquistato solo un punto tra le mura amiche. Tuttavia, la sfida contro il Neapolis potrebbe rappresentare l’occasione per invertire la rotta. Gli ospiti, pur essendo un avversario ostico, non sono imbattibili: nelle ultime cinque gare hanno collezionato due sconfitte, due pareggi e una vittoria. Con una prestazione solida, il Procida potrebbe approfittare di qualche incertezza del Neapolis per conquistare tre punti vitali.



Anche la situazione del Barano è delicata. I bianconeri, penultimi in classifica, dovranno affrontare la trasferta contro il fanalino di coda Stabia City. Gli aquilotti arrivano con il morale rinvigorito dal roboante 6-0 inflitto al Pianura, ma non possono permettersi distrazioni in uno scontro diretto che potrebbe avvicinarli ulteriormente alla zona salvezza. L’obiettivo è chiaro: tornare a casa con il bottino pieno. Gli stabiesi, dal canto loro, hanno vissuto un periodo altalenante. Dopo la promettente vittoria sul Rione Terra e il pareggio contro il Sant’Agnello, risultati che sembravano aver invertito la rotta, nelle ultime tre partite hanno subito altrettante sconfitte, un trend che il Barano deve assolutamente sfruttare a proprio favore. Una vittoria in trasferta contro lo Stabia City rappresenterebbe un’iniezione di fiducia fondamentale per la squadra isolana e tre punti importantissimi per l’economia del campionato.