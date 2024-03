Promozione. Il Barano saluta Biagio Lubrano, arriva Flavio Leo

Rivoluzione in panchina per il Barano Calcio. Dopo la sconfitta rimediata contro la Marchesa (2-4), la dirigenza del club bianconero ha sollevato dall’incarico il mister Biagio Lubrano e ha affidato la guida della prima squadra a Flavio Leo.

Flavio Leo ha già diretto diverse formazioni nei campionati regionali e la sua ultima panchina è stata quella del Real Forio di qualche anno fa.

L’ultima sconfitta del Barano

Il Barano incappa nella seconda sconfitta consecutiva, ma conserva i due punti di vantaggio sulla zona play-out. Al ‘Don Luigi Di Iorio’, il Marchesa vince con una prova convincente e aggancia momentaneamente in classifica il Punto Di Svolta al secondo posto. Gli ospiti sbloccano il risultato già al 9’: Ferrentino, dal limite dell’area, scocca un sinistro che si insacca alla destra di Delicato. Il Barano risponde immediatamente con Trofa, il quale viene fermato in maniera dubbia in area di rigore. Al quarto d’ora di gioco Conte apre per De Luise, il suo destro lambisce il palo e si perde sul fondo. Sul versante opposto Blasio da posizione favorevole non riesce a battere l’estremo difensore isolano, attento a non farsi sorprendere sul primo palo. Al 25’ il Marchesa sfiora il raddoppio con Giardiello, il quale supera Delicato ma non De Simone che sulla linea di porta sventa la minaccia. La palla arriva poi a Granato che spara fuori a porta sguarnita. Il Barano non sta a guardare e si distende sulla destra, Longobardi è attento e in uscita blocca l’avanzata di Conte. Al 34’ la truppa di Cirillo cala il bis con Blasio, servito da un delizioso assist di un compagno. Il Barano accusa il colpo e al 43’ Granato trova anche la terza rete, sfruttando una linea difensiva non impeccabile nella circostanza.

A inizio ripresa il Marchesa va nuovamente in rete con Granato, abile a controllare una deviazione e a scoccare un destro al volo che si insacca alle spalle di Delicato. Il portiere isolano, all’ora di gioco, evita la quinta marcatura allungando in calcio d’angolo la punizione di Ferrentino. Pochi minuti dopo è la traversa ad opporsi al numero 10 ospite. Gli aquilotti tornano a farsi vedere al 78’: Conte verticalizza per Invernini, bravo a battere con freddezza Longobardi. Sul finire del match Muscariello, dagli sviluppi di calcio d’angolo, rende il passivo meno pesante con la rete del 2-4 finale.