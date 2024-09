Promozione. Follia Barano, dal 92esimo al 97 simo prende 3 gol!

SAN VITO POSITANO-BARANO CALCIO 4-2

Promozione, Girone B, 1a giornata

È iniziato con una sconfitta il campionato del Barano Calcio guidato da mister Isidoro Di Meglio. In una partita carica di emozioni e colpi di scena, i bianconeri sono stati sconfitti 4-2 dal San Vito Positano, dopo essere stati in vantaggio fino ai minuti di recupero.

L’incontro si è aperto con i padroni che al 18′ hanno trovato subito la rete del vantaggio. È stato Starita a sbloccare il risultato con una splendida conclusione volante, imprendibile per il portiere Delicato. Il Barano non si è lasciato scoraggiare dal gol subito e ha reagito poco dopo, trovando il pareggio al 30′. L’autore del gol è stato Buono, bravo a smarcarsi in area e a battere il portiere con un preciso tiro di sinistro. Si è andati all’intervallo con il punteggio di 1-1, risultato che ha riflesso un primo tempo equilibrato.

Nella ripresa, entrambe le squadre hanno cercato insistentemente il gol del vantaggio, ma è stato il Barano a riuscire nell’impresa al 65′. Trofa è stato atterrato in area di rigore e l’arbitro non ha avuto dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato il nuovo acquisto Cerase, che con freddezza ha trasformato il rigore, portando i bianconeri in vantaggio sul 2-1. Il Barano sembrava poter gestire il risultato, resistendo agli attacchi del Positano fino ai minuti di recupero. Tuttavia, proprio quando la partita sembrava destinata a concludersi con una vittoria esterna, il San Vito Positano si è reso protagonista di un’incredibile rimonta. Al 92′, Marino ha anticipato l’uscita di Delicato e ha firmato il 2-2, riaccendendo le speranze della squadra di casa. Non è finita qui: due minuti dopo, una mischia in area del Barano è stata risolta da De Luca, che ha trovato la deviazione vincente e ha completato il sorpasso. Il Barano ha accusato il colpo e, un minuto più tardi, un errore a centrocampo di Monti ha regalato a Marino la palla del definitivo 4-2.

Una sconfitta pesante per il Barano, che aveva accarezzato l’idea di iniziare la stagione con una vittoria. Tuttavia, il calcio sa essere crudele e la rimonta del San Vito Positano ne è stata la dimostrazione.

