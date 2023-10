Promozione. Barano, riecco il tuo campo. Procida, arriva l’Alvignano

Il sabato calcistico di Promozione offre al Procida la possibilità di dare continuità alla vittoria maturata nello scorso turno contro l’Oratorio Don Guanella Scampia e mette il Barano davanti il proibitivo ostacolo chiamato Frattese, capolista e fino ad ora imbattuto. I biancorossi di Simone Lubrano Lavadera, archiviata la prima affermazione del torneo, ospitano allo ‘Spinetti’ l’Alvignano.

La formazione casertana fino ad ora si è resa protagonista di un andamento altalenante: alle prime due sconfitte consecutive, sono succedute altrettanti successi e pareggi. Nonostante i rossoblù abbiano dimostrato a più riprese di essere in crescita, il Procida è chiamato a non fallire l’appuntamento per tentare di guadagnare posizioni in graduatoria e acciuffare a otto punti proprio la squadra alvignanese.

In vista della partita in programma alle ore 15.30, mister Simone Lubrano Lavadera deve fare a meno degli squalificati Renfilo e Piro. Il Barano, come detto, in un ‘Di Iorio’ che finalmente può accogliere i supporters locali, deve fronteggiare la corazzata Frattese. La sconfitta subita per mano del Sant’Agnello ha interrotto la striscia di quattro risultati utili consecutivi e ha fatto perdere agli isolani un po’ di terreno in classifica. La sfida sulla carta presenta tutti i tratti del classico match proibitivo: i nerostellati sin qui, oltre ad aver vinto tutte le partite, hanno di gran lunga il miglior attacco con 18 reti realizzate e la miglior difesa con la Viribus Unitis (3 i gol subiti).

La truppa di Biagio Lubrano Lavadera, la quale dovrà rinunciare all’apporto dello squalificato Di Sapia, dovrà cercare di mettere in atto tutte le armi per limitare la potenza offensiva espressa da De Lucia e compagni e per provare ad affondare il colpo in un reparto arretrato impeccabile. Un risultato positivo, infatti, permetterebbe al Barano di ripartire con tutt’altra consapevolezza.