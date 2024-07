Promozione. Barano Calcio, torna il “RE”. Il Prof. Gaudioso presidente

Il Barano Calcio riparte dal suo RE. Indiscusso. Unico. Il Barano Calcio riparte dal Prof. Giuseppe Gaudioso. E la pace tra settore giovanile e prima squadra è stata raggiunta attorno ad un tavolo. Quel tavolo. Quello di casa Gaudioso a Fiaiano. Fin qui nulla di strano, se non fosse che quel tavolo sa di antico (nel senso di pregevole!), sa di tante storie scritte, ovvero il tavolo sulla terrazza con vista sul Golfo a casa del Prof. Gaudioso. Seduti intorno quel tavolo era in tanti o, meglio, tutti quelli che da tanti anni a questa parte hanno retto, sorretto e sofferto per gli amati colori bianconeri.

Tutti riuniti attorno al leader storico e indiscusso del sodalizio baranese, quel Prof. Gaudioso che da quasi 20 anni a questa parte ha profuso tutto il suo impegno affinché la società con lo stemma dell’Aquila non scomparisse. Con lui ed insieme a Lui dirigenti storici e più giovani, a dimostrazione che l’amore per il Barano si tramanda da una generazione all’altra ma che adesso hanno deciso di mettere tutti insieme la forza necessaria per guardare sereni verso il futuro.

Chiare sono state le idee espresse durante questa riunione filata via senza intoppi a dimostrazione della comunicazione di intenti di tutti gli interventi.

Importante e decisivo è stato il gesto di Massimo Buono che dopo aver sorretto le sorti del Barano in questi ultimi anni (facendo sacrifici enormi e superando una pandemia), riuscendo a costruire un settore giovanile di altissimo livello, ma dovendo patire e non poco per tenere in piedi la Prima Squadra ha lasciato la carica di Presidente proprio al Prof. Gaudioso. Con lui entra o, meglio, torna in società un altro nome storico legato ai colori bianconeri, Beniamino Mennella, che quasi tre decadi fa raccolse i cocci di una società in frantumi e sprofondata in seconda categoria per riportarla nuovamente e rapidamente in Promozione. Con loro ci sono e ci saranno ancora quel gruppo di dirigenti che in questi ultimi due anni ha retto dando sempre il massimo le sorti della Prima Squadra collinare. Di fatto ieri si è sancita la nascita del nuovo corso bianconero, che sa di antico. Costituita ormai la società con ruoli e incarichi, nei prossimi giorni si ufficializzerà anche lo staff tecnico e l’organico per la stagione ormai iniziata.

Organigramma societario

PRESIDENTE:

Prof. Giuseppe Gaudioso

VICE PRESIDENTE:

Giovanni Lombardi, Massimiliano Di Costanzo, Beniamino Mennella

DIRETTORE GENERALE: Enzo Mattera

DIRETTORE SPORTIVO:

Carlo Pesce

TESORIERE:

Massimiliano Pisani

SEGRETARIO:

Roberto Buonvisi

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE:

Massimo Buono

CONSIGLIERI:

Pietro Ferrari, Pasquale Migliaccio, Guido Trofa, Michele Buono, Luigi Di Scala, Antonio Migliaccio