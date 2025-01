Promozione, arriva la seconda giornata di ritorno per Barano e Procida

Il campionato di Promozione torna in scena con la seconda giornata del girone di ritorno, un turno che può rivelarsi cruciale per le squadre isolane Procida e Barano, impegnate nella difficile corsa per la salvezza. Il Procida, che ha recentemente perso il match di recupero contro il Cellole per 2-1, ospita tra le mura amiche dello ‘Spinetti’ il Casal di Principe. Attualmente quart’ultima in classifica con un ritardo di 9 punti rispetto all’ultimo posto utile per la salvezza diretta, occupato dall’Oratorio Don Guanella Scampia, la situazione per i biancorossi si fa sempre più difficile.

Gli ultimi due ko hanno sicuramente avuto un impatto negativo sul morale dei giocatori, specialmente dopo le vittorie precedenti contro Cardito e Villa Literno che avevano dato un impulso positivo alla rincorsa salvezza. Per tentare di scalare posizioni, il Procida deve necessariamente migliorare il proprio rendimento interno: nelle 7 partite casalinghe fin qui disputate, sono stati conquistati appena 4 punti, il secondo peggior score del campionato. Il Casal di Principe, dal canto suo, è reduce da un 4-1 rifilato alla Virtus Liburia e successivamente da una sconfitta contro la capolista Real Grazzanise. La squadra, a metà classifica, ha ottenuto 11 punti in trasferta sui 21 disponibili e rappresenta un avversario impegnativo ma alla portata per i procidani, chiamati a una prova di orgoglio e di forza.Anche il Barano, reduce da due sconfitte consecutive contro Pompeiana e San Vito Positano, è chiamato a non fallire l’esame contro il Rione Terra.

Gli aquilotti, penultimi a un punto dall’ultimo posto occupato dal Sant’Agnello e a 7 punti dalla zona salvezza, hanno bisogno di fare risultato per risollevare una situazione di classifica complicata. Il Rione Terra, invece, dopo un periodo difficile, ha recentemente messo sei punti di vantaggio sulla zona playout grazie alle vittorie su Il Punto di Svolta e Viribus Unitis. Tuttavia, il rendimento casalingo della squadra non è stato molto efficace, con appena 6 punti conquistati in 7 partite. Stesso discorso per il Barano, che in trasferta ha raccolto 4 punti su 21 disponibili, numeri che rendono l’incontro aperto a ogni risultato. Il Barano dovrà quindi cercare di sfruttare l’andamento balbettante del Rione Terra per ottenere una vittoria che permetterebbe di compiere un piccolo passo in avanti.

All’andata

Casal di Principe – Procida 1-0

All’andata, il Procida subì una sconfitta di misura sul campo del Casal di Principe. I padroni di casa presero il controllo del gioco, mentre il Procida riuscì a difendersi bene. Le occasioni più pericolose del primo tempo furono per i procidani: prima Vanzanella si trovò davanti al portiere avversario, ma non riuscì a superarlo, poi Gamba cercò di segnare ma fu fermato da un difensore avversario quasi sulla linea di porta. Nella ripresa, i padroni di casa aumentarono la pressione, costringendo il Procida a difendersi con difficoltà. Il risultato rimase invariato fino all’82’, quando Casal di Principe riuscì a sbloccare il punteggio grazie alla rete decisiva di Vitiello.

Barano – Rione Terra 0-0

All’andata, il Barano conquistò il primo punto del torneo. Il match iniziò con un ritmo vivace e con gli ospiti che si resero pericolosi in un paio di circostanze. Il Barano replicò alle offensive avversarie, ma senza essere realmente incisivo. Anche la ripresa proseguì sulla scia dell’equilibrio, fino a quando il Rione Terra non rimase in dieci uomini a causa della doppia ammonizione rimediata da Narciso. A quel punto gli isolani crearono la migliore occasione della partita, ma Di Lustro calciò sul portiere avversario, sprecando la palla della possibile vittoria.