Procida, sorella povera. | #4WD

Ha ragione il direttore del nostro Giornale quando afferma da tempi non sospetti che “Dino Ambrosino e Nicola Scotto Di Carlo siano ignoranti sulla storia delle nostre parti e operino in perfetta malafede con i soldi di Procida Capitale e si comportino come nemici dell’isola d’Ischia (e lo avevo detto fin dalla nomina!) ci sta. Fa parte del gioco e della politica.” Ma ha ragione anche quando rileva “che, invece, Ischia venga esclusa da un percorso che parla dei “Greci” nell’area flegrea è un delitto! Significa calpestare la verità!”, specialmente quando uno sgarbo del genere riscontra anche la complicità della Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli. La solita. Quella dove “tutto osta” indistintamente allo sviluppo del territorio, salvo poi vedere tutto nella maggior parte dei casi e “cecare” in assoluto in pochi ma clamorosi altri.

In questa pagliacciata politica di “Procida Capitale Italiana della Cultura”, quella in cui l’isola di Graziella e il suo sindaco non sono stati neppure in grado di regalare al quasi ex ministro che gli ha offerto su un piatto d’argento cotanta opportunità (sfruttata malissimo, non v’è dubbio) una manifestazione elettorale con più di una scarsa ventina di partecipanti, rilevo a malincuore che siano venuti fuori tutti i limiti di una terra decisamente poco portata alle relazioni e, peggio ancora, tutt’altro che propensa ad un più che preannunciato impatto turistico e al conseguente, indispensabile sovradimensionamento della propria offerta.

Con mio sommo dispiacere, proprio perché non ho nulla contro i procidani, ho dovuto prendere atto del nulla cosmico che gli amministratori della nostra dirimpettaia sono stati in grado di predisporre a favore di un pubblico delle grandi occasioni che l’ha reiteratamente affollata nel corso dell’anno volgente al termine e che, a mio modestissimo giudizio, non ha trovato motivazioni sufficienti per immaginare di ritornarci in futuro. Roba da dimenticatoio, degna della vera “sorella povera” dell’Isola più grande dell’Arcipelago Campano!