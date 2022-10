Previsioni dei prezzi di Cosmos (ATOM): il destino di IMPT, criptovaluta emergente

La comunità di crypto ha costantemente bisogno di soluzioni tecniche per risolvere tutti i problemi all’interno dell’ecosistema: parliamo dell’elevato consumo di energia, la bassa velocità e le costose tariffe del gas, solo per citarne alcuni. Negli ultimi tempi sono stati lanciati molti progetti a questo scopo e anche per garantire un’esperienza migliore per gli utenti della community. Un esempio sono la politica di decarbonizzazione di IMPT e il noto ATOM di Cosmos Network. Tamadoge è un’altra criptovaluta eco-friendly, che suscita gli interessi degli investitori.

Consentendo agli sviluppatori di creare blockchain indipendenti e altamente personalizzabili, Cosmos (ATOM) si sta rapidamente affermando come un rivale significativo della piattaforma Ethereum (ETH).

ATOM viene utilizzato nell’hub Cosmos principalmente per lo staking e il voto: gli utenti che lo mettono in stake ricevono commissioni sul gas, mentre l’hub ottiene i premi per lo staking. Cosmos sostiene che la compensazione per lo staking aumenterà man mano che saranno disponibili nuovi servizi, come la sicurezza interchain e i bridge inter-blockchain.

ATOM è una delle criptovalute di tendenza in questo momento: questo articolo mira a operare una previsione dei prezzi nei prossimi anni.

Previsione sui prezzi ATOM 2022 – 2030

ATOM è rimasto in tendenza nonostante la persistente instabilità del mercato: gli esperti, esaminando la performance del token, hanno fatto delle previsioni sui prezzi per i prossimi anni.

Anno Previsione sui prezzi Dicembre 2022 $13,84 2023 $18,93 2024 $26,98 2025 $39,97 2026 $60,96 2027 $86,03 2028 $120,24 2029 $178,13 2030 $253,85

Sebbene le previsioni sul prezzo di ATOM possano indirizzare gli investimenti nel progetto, è bene ricordare che molti fattori influenzano il movimento al rialzo o al ribasso di qualsiasi token. Quindi bisogna studiare bene il progetto prima di comprare Cosmos.

È pratica comune, tra gli investitori, quella di diversificare i propri portafogli per assorbire eventuali perdite e cambiamenti nel mercato delle criptovalute: Impt.io e Tamadoge sono due token molto favorevoli sui quali investire in questo periodo.

Impt.io (IMPT) – la criptovaluta ecologica più in crescita nel 2022

Impt.io (IMPT) è un progetto innovativo di criptovaluta, che si occupa di trovare una soluzione a problemi come il cambiamento climatico, una delle preoccupazioni più importanti in questo periodo.

La piattaforma cerca di raggiungere questo obiettivo, fornendo ai clienti token riguardanti il clima, che possono quindi essere utilizzati per finanziare vari progetti ecologici, sottoposti a un rigoroso processo di verifica al fine di compensare l’impronta di carbonio. Attraverso il suo approccio innovativo, questo progetto ha già avviato delle collaborazioni con più di 25.000 marchi, per non aggravare l’attuale problema climatico.

Il progetto è ancora in fase di prevendita: gli investitori si stanno gettando a capofitto nell’acquisto, visto che finora sono stati raccolti oltre $ 6 milioni, rendendola così una delle più grandi prevendite del 2022. Attualmente è in corso la prima fase al prezzo di $ 0,018; la fase 2 inizierà a $ 0,023 tra breve.

Tamadoge (TAMA) – il meme coin più performante del 2022

Tamadoge (TAMA) rientra tra le criptovalute più performanti del 2022: TAMA è il token nativo della piattaforma e la sua funzione Play-to-Earn consente agli utenti di guadagnare premi in-game e utilizzare i protocolli NFT.

Dopo la sua prevendita di successo e la quotazione su grandi exchange, TAMA ha incontrato l’interesse degli investitori, che vogliono sfruttare il suo potenziale.

IMPT e TAMA supereranno ATOM?

ATOM sta andando abbastanza bene sul mercato: tuttavia, in seguito alla sua performance di quest’anno, le nuove criptovalute lo stanno superando. Nonostante i timori sulla possibilità di ATOM di perdere il favore di alcuni investitori, però, gli esperti potrebbero non aver ragione questa volta, poiché le previsioni sui prezzi di ATOM sono notevoli e il progetto senza dubbio durerà a lungo.

Tuttavia, mentre ATOM subisce i colpi del bear market, il prezzo di IMPT e TAMA è più basso e questo è un vantaggio da non tralasciare.

Conclusione

L’utilità è un fattore che spinge un token al rialzo: criptovalute come IMPT sono conosciute, in questo momento, per l’importanza del loro progetto, visto che industrie e individui sentono il bisogno di ridurre le emissioni di carbonio.

ATOM è anche in concorrenza con altri progetti come Polkadot, con i quali ha problemi simili a questo, per cui subisce molte fluttuazioni nel prezzo: ciò rende IMPT e TAMA buone opzioni da considerare in sostituzione.