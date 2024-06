Presentata la “nuova” Festa di San Vito. Si celebrano il Santo, il vino e gli artigiani di Forio

In una rapida e semplice conferenza stampa, il sindaco di Forio, Stani Verde, e i consiglieri comunali di Forio, Antonio Spataro e David Laezza ne hanno presentato le novità e, soprattutto, rivendicato anche il senso politico di questa iniziativa. Una festa che si presenta aggiornata nei contenuti, in parte, e che vuole rivendicare, tuttavia, il senso di appartenenza, di identità e di legame che ha il popolo di Forio con il suo santo patrono.

Stani Verde: “Una grande lavoro fatto con grande coraggio”.

“Abbiamo in serbo tante novità – attacca subito il sindaco, Stani Verde – per questa edizione della festa di San Vito, sempre nel rispetto delle nostre culture e della nostra identità. Non ci saranno più le semplici bancarelle, ma degli stand che renderanno la manifestazione una vera fiera. Ringrazio il consigliere Spataro e il consigliere Laezza per il coraggio e l’impegno che hanno mostrato in questo cambiamento, che richiede anche capacità di affrontare le critiche. Noi abbiamo seguito la via del cambiamento, che si riflette anche in queste iniziative che valorizzano il nostro Forio dal punto di vista turistico, ma senza trascurare le nostre tradizioni.

Naturalmente, il fulcro della festa di San Vito è sempre il calendario liturgico, che sarà accompagnato da una serie di iniziative interessanti, come “Calici di cultura”, che promuove la nostra tradizione vinicola in confronto con altre realtà campane e italiane. Ci sarà anche un filo conduttore legato alla nostra cultura enogastronomica, perché ci saranno degli stand in cui si potranno gustare i prodotti tipici locali, oltre al vino locale.

Ci saranno anche degli stand in cui si potranno ammirare gli artigiani locali. Quindi – si avvia alla conclusione -, per la prima volta, la festa di San Vito è veramente la festa della gente di Forio, dei nostri artigiani, dei nostri agricoltori e di tutte le forze che ogni giorno fanno conoscere al mondo intero e ai turisti le nostre tradizioni. Penso che abbiate fatto uno sforzo enorme – Verde si rivolge a Sparato e Laezza – e i frutti si vedranno presto, perché siamo quasi pronti e siamo tutti in attesa di vedere questo grande lavoro che è stato fatto con grande coraggio”.