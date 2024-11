Porto di Casamicciola, iniziati i saggi per il collaudo del molo di sopraflutto

A seguito di numerose sollecitazioni in tal senso inoltrate da questo ente la Regione Campania ha finalmente avviato i sondaggi per il collaudo dell’ultimo tratto del molo di sopraflutto del nostro porto.

In questi giorni tecnici specializzati stanno conducendo sia sondaggi geognostici per accertare la solidità statica del molo e sia prove di trazione per tutte le bitte di ormeggio presenti.

Come si ricorderà sono ormai decenni che tale area risulta interdetta e perciò praticamente inutilizzabile; una volta ottenuto il collaudo invece potrà giocare un ruolo importante per la logistica portuale prestandosi a diversi utilizzi (come ad esempio la sosta dei veicoli NCC) funzionali ad agevolare le operazioni di sbarco ed imbraco da navi ed aliscafi, rendendole più rapide ed efficienti per i tantissimi passeggeri, turisti e residenti, che ogni giorno transitano dal porto di Casamicciola