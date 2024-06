Pontili galleggianti a Casamicciola, Grasso direttore dei lavori

Un nuovo, sia pure lieve intoppo si è verificato a Casamicciola nell’esecuzione dei lavori per la installazione di pontili galleggianti al fine di incrementare i punti di ormeggio. Un progetto avviato nel 2022 dal Comune avvalendosi delle risorse del Fondo per gli investimenti nelle Isole Minori. Sta di fatto che i lavori appaltati a maggio 2022 alla ditta “Ingemar” di Milano sono ancora in corso a causa di interruzioni. Nel frattempo, dopo aver liquidato la dovuta anticipazione all’impresa, il responsabile dell’Area V – Tecnica ing. Gaetano Grasso aveva dovuto nominare se stesso rup in sostituzione dell’ing. Michele Maria Baldino, avendo quest’ultimo terminato il suo incarico di collaborazione con l’Ente. Ebbene, adesso Grasso assume anche le funzioni di direttore dei lavori.

Infatti sempre nel 2022 era stato affidato all’ing. Gaetano Esposito con studio a Ischia l’incarico di progettazione e direzione lavori e contabilità per l’importo di 18.936,34 euro oltre Iva e Cassa. A marzo scorso, era stata liquidata all’ingegnere la fattura relativa al progetto esecutivo, ammontante a 9.776 euro. Sta di fatto che ora lo stesso ha comunicato le proprie dimissioni dell’incarico di direttore dei lavori. Per proseguire nell’esecuzione, Grasso ha dovuto intervenire con urgenza accollandosi anche tale compito. Un iter che si può definire “sofferto”, quello del progetto per incrementare gli ormeggi.