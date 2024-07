Pluviale a Forio, via libera al primo lotto delle opere per rimediare ai danni causati dalla “Romis”

L’Amministrazione comunale di Forio guidata da Stani Verde è impegnata nel perfezionamento dell’iter per riparare al disastro della pluviale di San Giuseppe. E’ stato elaborato un intervento complessivo in tre lotti, di cui il primo finanziato con fondi comunali, il secondo cofinanziato da Legnini e il terzo ancora in cerca di risorse… La Giunta si sta soffermando sul primo lotto del progetto denominato “Intervento di rifunzionalizzazione e completamento sistema fognario e di raccolta -laminazione delle acque meteoriche tratto Via Mario D’Ambra/Pietre Rosse” e ora ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica. L’ultima delibera riassume la sofferta storia della pluviale, dallo sciagurato appalto alla “Romis” nel 2015 dei “Lavori di realizzazione opere di drenaggio e messa in sicurezza idraulica dell’area urbana in località San Giuseppe”.

Per arrivare al 2016 alla rescissione del contratto per gravi e perduranti inadempimenti dell’appaltatore. La soluzione individuata da Del Deo, ovvero il progetto dei “Lavori in danno all’impresa esecutrice per rendere funzionali e collaudabili le opere di drenaggio e messa in sicurezza idraulica dell’area urbana in località San Giuseppe realizzate dall’Impresa ROMISS.r.l. a tutto il 21/06/2017″non risulta più funzionale. Anche perché, come rileva la Giunta, «i difetti delle predette opere si sono notevolmente aggravati a seguito degli eccezionali eventi meteorici del novembre 2022 con il verificarsi di notevoli pericoli per la pubblica e privata incolumità». Pertanto «risulta necessario eseguire urgenti opere al fine di eliminare i vizi ed i difetti riscontrati a seguito delle prove di tenuta idraulica, onde rendere collaudabili le opere finora realizzate dalla stessa Romis s.r.l.».

INTERVENTO ORGANICO

A seguito di ulteriori valutazioni è stato deciso di includere quelle opere funzionali «in un più ampio intervento di rifunzionalizzazione dell’intero sistema fognario ricompreso tra via Mario D’Ambra -Pietre Rosse al fine di procedere ad una organica azione di rifunzionalizzazione e ottimizzazione dell’intero sistema di smaltimento delle acque meteoriche che, dipartendosi da via M. D’Ambra, recapita in mare presso la località Pietre Rosse».

Ad aprile è già stato approvato il DIP che appunto prevede la suddivisione degli interventi in tre lotti funzionali. Per gli interventi di cui al primo lotto, riguardanti le opere necessarie ad eliminare i vizi dell’ex appalto Romis, l’importo complessivo ammonta a 432.000 euro, di cui 342.953,42 per lavori e progettazione esecutiva a base d’appalto. Il lotto 1 prevede interventi su via Mazzella primo tratto / via ex Provinciale Panza, via Mazzella secondo tratto. Nel 2021 la Giunta aveva approvato l’intervento denominato “Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in danno all’impresa esecutrice per rendere funzionali e collaudabili le opere di drenaggio e messa in sicurezza idraulica realizzate dall’impresa Romissrl a tutto il 21/06/2017”, che era stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e del successivo triennio successivo2024-2026.

Adesso, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del primo lotto del nuovo intervento, si è reso necessario modificare anche il Piano Triennale delle OO.PP. 2024-2026 cambiando la denominazione dell’opera da realizzare e modificando l’importo, che passa da 430.000 a 432.000 euro. Confermando rup l’ing. Luca De Girolamo. Con la stessa delibera, già che c’era, la Giunta ha rettificato ed integrato il Programma Triennale delle OO.PP. 2024-2026 inserendo per l’annualità 2024 anche l’intervento di “Riqualificazione del sito di via Casale-Parco urbano e Centro Operativo Comunale”.

Situazione peggiorata

«… i difetti delle predette opere si sono notevolmente aggravati a seguito degli eccezionali eventi meteorici del novembre 2022 con il verificarsi di notevoli pericoli per la pubblica e privata incolumità»