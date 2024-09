Piove, danni sull’isola a Ischia, Casamicciola e Forio

La pioggia di questa notte, largamente anticipata dai bollettini meteo ha rimesso in evidenza alcune criticità del territorio ben note: Via Tironi a Forio, la Zona Rossa di Casamicciola e la zona della “Marina” di Ischia da sempre sensibile a certi eventi e colpita, è il caso di dirlo, da una mancata manutenzione facilmente prevedibile.

Piove, Via Tironi a Forio allagata e scantinati ko

A Forio, in Via Tironi, l’abbondante quantità di acqua piovana ha reso impraticabile l’intera zona e ha prodotto diversi allagamenti di scantinati e depositi.

In Zona Rossa il “fiume” di acqua e terra

A Casamicciola, in Zona Rossa, si è creato un evidente fiume di acqua piovana proveniente dal Celario ma, volendo, è l’unico effetto prevedibile e non risolvibile considerata la zona, i lavori in corso e la lunga trafila che ancora questa porzione di Casamicciola deve passare per tornare alla normalità e alla sicurezza.

Il canalone “appilato” di Via Buonocore a Ischia

L’aspetto più grave, se vogliamo, però, è quello del Canalone di Via Buonocore ad Ischia. Dalle foto è evidente che qualcuno ha dimenticato di far liberare la parte finale del canalone stesso per consentire all’acqua piovana di defluire e, come conseguenza logica, si è creato un tappo che ha bloccato l’acqua creando una pozzanghera naturale facilmente prevedibile.