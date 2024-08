Pio Monte dei Marinai: vestizione per sette nuovi confratelli

L’antica tradizione del Rito della Vestizione dei Confratelli è un affascinante momento di unione e devozione all’interno delle comunità confraterne. Le origini del rito della vestizione dei confratelli risalgono a tempi antichi, quando le confraternite religiose erano particolarmente diffuse. Questo rito si basa sulla tradizione di indossare una veste o una fascia come capita per il sodalizio del Pio Monte dei Marinai di Procida per mostrare l’appartenenza e l’impegno alla comunità confraternale. La vestizione dei confratelli è un rito che racchiude una profonda simbologia e non solo rafforza i legami tra i membri della comunità, ma testimonia anche l’importanza della tradizione e della devozione nella vita confraternale.

Un gesto simbolico crea un senso di identità e di appartenenza comune, creando una forte coesione tra i membri. Il rito della vestizione rappresenta anche un momento di riflessione e di impegno spirituale, in cui i confratelli si preparano a svolgere il loro ruolo all’interno della comunità. Inoltre, il rito permette di trasmettere ai nuovi membri i valori e le tradizioni della confraternita, garantendo la continuità delle pratiche religiose e culturali nel tempo. In un mondo sempre più veloce e frammentato, il rito della vestizione dei confratelli si presenta come un’antica tradizione che permette di riscoprire l’importanza dell’unione e della devozione nella comunità confraternale. Questo antico rito ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale preservare e valorizzare le tradizioni che ci legano al passato, affinché possiamo costruire un futuro più solido e autentico.

La delibera dell’arciconfraternita

In data odierna’ 19/08/2024 si è riunito il Governo della confraternita’ nelle persone del superiore Scotto di Perta Aurelio e dei due assistenti Febbraro Salvatore e Scotto di Perrotolo Pasquale, il segretario Lubrano Lavadera Raimondo, il fiscale Esposito Gaetano e in presenza del padre spirituale Don Giovanni Costagliola. Per deliberare quanto segue: In data 14/08/2024 ore 19.00 in occasione della festività dell’Assunzione di Maria al cielo nella chiesa di SS.Maria della Pieta’ e San Giovanni Battista in via Roma a Procida. durante la celebrazione solenne si e’ svolto il rito della Vestizione dei seguenti nuovi Confratelli ammessi nell’Arciconfraternita del Pio monte dei Marinai di Procida:

Ciocchi Antonio. Costagliola Francesco, Esposizione Sallustio, Marocco Gabriele, Lubrano Lavadera Vincenzo, Retaggio Giacomo, Piro Michele. Per tanto in data 14/08/2024 i suddetti confratelli sono ammessi a far parte della Arciconfratemita’ del Pio Monte dei Marinai di Procida, con tutti i diritti e doveri regolamentati dallo statuto. Con la seguente delibera si rende nota che al momento i membri della arciconfratemita e’ composta la numero 23 confratelli. La presente delibera sarà inviata agli organi competenti della sede arcivescovile di Napoli.