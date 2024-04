Piattaforma PagoPA, Barano si adegua. Il Comune ha ricevuto un finanziamento di 58mila euro

Il Comune di Barano si deve adeguare alle disposizioni per i pagamenti elettronici, ma a tal fine ha potuto beneficiare di un finanziamento a valere sulle risorse del Pnrr.

Nella determina del responsabile del Settore IV – Tributario – Legale – Sociale dott. Luigi Mattera si richiamano tutti gli interventi del legislatore che si sono succeduti negli anni per regolare la materia, in particolare le Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale approvate nel 2020.

La normativa in materia prevede «in capo alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico, l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico». Dunque le Pubbliche Amministrazioni sono «obbligate ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici nei loro confronti». Identico obbligo, a partire dal febbraio 2021, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Queste disposizioni, ricorda Mattera, «hanno lo scopo di favorire una completa digitalizzazione dei pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni, con conseguente semplificazione per i cittadini».

In tale ottica il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) ha pubblicato l’avviso pubblico del Pnrr Investimento “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura “Adozione piattaforma PagoPA”. L’obiettivo previsto da tale Misura «è quello di garantire un aumento del numero di servizi integrati nella piattaforma PagoPa con l’obiettivo finale di disporre in media di 50 servizi per Comune».