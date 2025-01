Piano di Ricostruzione, presentazione e consigli comunali

Sarà una settimana ricca di impegni per il Piano della Ricostruzione di Ischia approvato definitivamente dalla Regione Campania e pubblicato sugli albi pretori dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Dopo l’approvazione, anche in considerazione dei 60 giorni di tempo concessi per la presentazione delle osservazioni da parte di tutti gli aventi diritto, sono stati organizzati una conferenza stampa di presentazione e i consigli comunali di Casamicciola e Lacco Ameno, i due comuni maggiormente interessati dal piano.

La presentazione

Venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 11, presso la sede del Commissariato per la Ricostruzione di Ischia Porto (Stabilimento Esercito Italiano, Piazza Antica Reggia 18), si terrà una Conferenza Stampa di presentazione del Piano di Ricostruzione di Ischia per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno adottato in Giunta regionale, nella seduta del 21 dicembre (DGR 752 del 21.12.2024_BURC n. 88 del 30.12.2024). Dopo un’articolata fase di interlocuzione, il Piano ha raccolto la condivisione di tutti i soggetti coinvolti, i comuni interessati, il Commissariato di Governo per la Ricostruzione e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. In seguito all’adozione, si apre la fase delle osservazioni aperta alle amministrazioni locali, alla popolazione isolana, e ai vari stakeholders coinvolti, che potranno proporre modifiche o integrazioni.

Consiglio comunale a Casamicciola

Il Presidente Gianfranco Mattera ha convocato il Consiglio Comunale d’urgenza ed in seduta pubblica, in convocazione unica per il giorno venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 14:00, per discutere del seguente ordine del giorno: Approvazione verbali seduta precedente del 27 dicembre 2024; Esame ed Illustrazione del Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio d’Ischia e Lacco Ameno interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, così come proposto dalla Regione Campania

Lacco Ameno, consiglio comunale dedicato al PDRi il 13 gennaio

Giacomo Pascale, dalla “casa municipale”, ha integrato la comunicazione: “Vi ricordo che con Delibera della Giunta Regionale Campania n. 752 del 21.12.2024 è stato adottato il piano di ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022. Il 7 gennaio 2025, come per legge, la suindicata Delibera è stata pubblicata all’albo pretorio on line, nonché sulla home page del nostro Comune (prima notizia) e, quindi, da oggi, decorre il termine di giorni 60 per eventuali osservazioni. Sempre in data odierna il Presidente Dante De Luise ha convocato un Consiglio Comunale ad hoc per il giorno 13 gennaio prossimo alle ore 16.00, al quale, parteciperà la struttura del commissario per la ricostruzione, per meglio illustrare detto piano ed assumere eventuali determinazioni”.